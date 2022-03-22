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Crafttalk планирует выход на рынок ОАЭ

Crafttalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, участник фонда «Сколково», стала одним из 23 российских стартапов программы Zayed Middle East Accelerator по выводу технологичных компаний на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Zayed Middle East Accelerator – программа по выводу стартапов на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Ее ключевыми организаторами являются Фонд имени Шейха Зайеда и венчурная компания Startech.vc, инвестирующая в проекты на ранних стадиях как фонд Startech.Partners. Программу также поддержали Департамент экономического развития, Инвестиционный офис Абу-Даби, Торгово-промышленная палата Дубая, множество крупных компаний, финансовых и инновационных центров ближневосточного региона.

Всего в программу акселератора подали заявки более 170 проектов направлений EdTech, FinTech, AgTech, HealthTech, AI, SaaS, Space, Gaming, AR/VR, E-commerce и Data analytics. В результате только 23 команды получили одобрение организаторов и профильных экспертов. Crafttalk стал одним из них в блоке AI Solutions.

Crafttalk – это полностью российская ИИ-платформа управления знаниями и текстовыми коммуникациями для поддержки, маркетинга и продаж с использованием технологий ИИ. Платформа создана для оказания услуг контакт-центра для текста, работающего в веб-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. В составе решения: омниканальная чат-платформа, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-70% типичных запросов. В итоге ИИ помогает операторам, повышая скорость и качество поддержки.

Для участников акселератора будут организованы стратегические сессии с экспертом в сфере информационных технологии и международного бизнеса, специализирующихся на рынках ОАЭ и Ближнего Востока. Будет дана информация о правилах ведения бизнеса в ближневосточном регионе, привлечении инвестиций, самых востребованных направлениях стартапов и возможностях, которые открываются на рынке ОАЭ.

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Интеграция

В течение трех месяцев программы проекты смогут познакомиться с глобальной экосистемой Арабских Эмиратов, получат возможность масштабировать бизнес на новом рынке, привлечь инвестиции для роста, а также получить помощь с выходом на международную арену.

Важной частью программы станет нетворкинг с корпоративными и государственными партнерами и обмен опытом с другими командами. В финале программы состоится Demo Day для компаний, потенциальных заказчиков из ОАЭ.

«Любой ИТ-стартап нацелен на международные продажи. И здесь работает правило набора опыта. У нас есть хороший задел российских внедрений, который можно и нужно перекладывать на глобальных заказчиков. Омниканальные коммуникации и ИИ востребованы во всем мире. Однако каждый национальный рынок индивидуален, и здесь нам особенно важна поддержка и опыт местных экспертов. Мы благодарны организаторам и экспертам Zayed Middle East Accelerator за выбор Crafttalk и доверие», – сказал Денис Петухов, генеральный директор и сооснователь компании Crafttalk.

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