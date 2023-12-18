20% крупных российских компаний уже используют генеративный искусственный интеллект

В рамках исследования «Искусственный интеллект в России — 2023: тренды и перспективы» эксперты «Яков и партнеры» и «Яндекса» опросили технических директоров крупнейших компаний России в 15 ключевых для российской экономики индустриях и проанализировали тренды развития искусственного интеллекта в стране и мире. Опрос показал, что сегодня уже 20% компаний-респондентов используют генеративный искусственный интеллект для своих задач в различных бизнес-функциях. Из них 12% уже определили приоритетные функции и сценарии для внедрения генеративного искусственного интеллекта, а еще треть (около 27%) — точечно экспериментируют с технологией. Об этом CNews сообщили представители «Яков и партнеры».

Решениями от OpenAI (GPT-4, GPT-3.5) пользуется 100% опрошенных компаний, применяющих генеративный искусственный интеллект. Дополнительно 80% респондентов применяют YandexGPT для решения задач по работе с текстами, и более 40% — Kandinsky для работы с изображениями.

Чаще всего генеративный ИИ уже сейчас внедряют в сферы маркетинга и продаж (66% внедрений), клиентского сервиса (54%), исследований и разработки (49%), а также ИТ (31%). Это соответствует международному тренду.

«Открытие для компаний API российских генеративных нейросетей будет стимулировать бизнес внедрять технологию в пользовательские продукты и внутренние процессы. Быстрее всего мы увидим результат внедрения технологии в сферах ИТ, маркетинга и клиентского сервиса: например, ассистент написания кода на основе генеративного искусственного интеллекта может увеличить производительность разработчиков и избавить их от 10–15% рутинных задач, а благодаря генеративным подсказкам и суммаризации обращений сотрудники службы поддержки смогут обрабатывать запросы клиентов быстрее на 30–40%», — сказал директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк.

Практически все опрошенные компании (94%) отмечают сокращение затрат в качестве ключевого эффекта от внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы; около трети компаний, работающих в потребительском секторе (банкинг, ритейл, медиа, телекоммуникации, электронная коммерция, ИТ), также ожидают, что искусственный интеллект способен увеличить выручку компании, увеличить ценность продуктов для клиентов и, как следствие, лояльность последних.

«Сегодня каждая вторая опрошенная компания в России находится на этапе экспериментирования и эксплуатации решений на базе искусственного интеллекта. Из тех, кто уже начал внедрять ИИ в свои процессы, 68% отмечают, что он оказал влияние приблизительно на 1–5% EBITDA компании. С появлением новых инструментов, расширением сфер применения и упрощением доступа к ИИ мы ожидаем, что эффект станет гораздо больше и в несколько раз превысит текущие показатели. Особенно это актуально в условиях исчерпания потенциала традиционных источников роста», — сказал партнер «Яков и партнеры» и соавтор отчета Александр Громов.

По итогам опроса эксперты пришли к выводу, что экономический потенциал искусственного интеллекта в России к 2028 г. составит 22–36 трлн руб. Около 70% потенциала приходится на шесть ключевых для российской экономики отраслей, таких как транспорт и логистика, банкинг, ритейл, добывающая промышленность, производство потребительских товаров, ИТ-отрасль. Реализованный эффект от внедрения искусственного интеллекта к 2028 г. может достичь 4,2–6,9 трлн руб., что эквивалентно влиянию на ВВП до 4%. Из них 0,8-1,3 трлн руб. будут зависеть от генеративного искусственного интеллекта.

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«Собственные базовые модели генеративного искусственного интеллекта в мире разрабатывают около десяти стран, в том числе Россия, при этом наша страна занимает 7-е место в мире по уровню поддержки государством сферы разработки искусственного интеллекта. Подобный фокус не случаен — внедрение искусственного интеллекта будет иметь гораздо более широкие последствия для страны, чем непосредственно экономический эффект, в частности развитие искусственного интеллекта положительно повлияет на качество и продолжительность жизни, повысит качество образования, создаст новые рабочие места», — сказала соавтор отчета и руководитель проектов «Яков и партнеры» Марина Дорохова.

«Более чем для 60% сотрудников развитие генеративного искусственного интеллекта станет скорее плюсом, поскольку позволит высвободить их время за счет автоматизации рутинных задач таких как сбор, ввод и первичная обработка данных, типовой документооборот, первичные коммуникации с клиентами, бухгалтерия и многие другие. Это сократит временные затраты и позволит сотрудникам сосредоточиться на более творческих задачах. Для России такие перспективы скорее привлекательны: с учетом прогнозируемого к 2030 г. дефицита кадров в средне- и высококвалифицированных областях, повышение производительности труда сотрудников позволит сгладить их потенциальную нехватку», — сказал директор «Яков и партнеры», соавтор исследования Максим Болотских.

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«Яков и партнеры» — международная консалтинговая компания со штаб-квартирой в Москве и представительствами в Дубае, Абу-Даби, Нью-Дели и Шанхае.

«Яндекс» — технологическая компания, которая создает инновационные продукты и сервисы на основе машинного обучения и нейронных сетей. Компания объединяет более 85 пользовательских сервисов. Основные бизнес-направления компании — поиск и портальные сервисы, электронная коммерция, сервисы объявлений, медиасервисы, сервисы онлайн-заказа такси и заказа еды, беспилотные автомобили. «Яндекс» также предлагает продукты для рекламодателей и владельцев бизнеса.