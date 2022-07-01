Московскому технопарку «Строгино» исполнилось 15 лет

В 2022 г. исполнилось 15 лет первому технопарку Москвы «Строгино». Его создали для поддержки предпринимателей-инноваторов и молодых ученых — авторов передовых разработок. В 2014 г. здесь открылся коворкинг, а позднее начал работать центр 3D-прототипирования и микроэлектроники. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«Сегодня технопарк “Строгино” — это 38 тыс. кв. м. лабораторий, производственных, деловых и логистических помещений, оснащенных самым современным оборудованием. В число резидентов входит 70 инновационных компаний, в которых трудится почти тысяча специалистов. Общий оборот этих предприятий только за прошлый год составил больше 7,2 млрд руб.», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В 2019 г. из-за большого спроса на предоставление площадей на территории технопарка было принято решение возвести еще один корпус. Сейчас строительство выходит на финальную стадию.

Основная специализация резидентов «Строгино» — создание и выпуск медицинских изделий, оборудования и лекарственных препаратов, а также приборостроение и информационные технологии.

Для инновационных стартапов в технопарке «Строгино» действует бизнес-инкубатор. Предпринимателям помогают воплотить перспективные идеи в инвестиционно привлекательные проекты. Компании получают возможность два года арендовать помещения на льготных условиях.

Благодаря бизнес-инкубатору поддержку получил стартап, сотрудники которого создали аппарат для вакуумного лечения. Он может стать альтернативой перевязочным средствам для пациентов с ожогами, ранами и другими травмами. Устройство помогает в несколько раз ускорить процесс заживления кожи за счет создания отрицательного давления на поврежденный участок и увеличения притока крови. Сейчас эта разработка успешно применяется во многих медицинских учреждениях.

Статус резидента технопарка «Строгино» позволяет компаниям получать налоговые льготы. Например, одно из предприятий имеет льготную ставку налога на прибыль — 16,5%. Компания производит лекарства нового поколения для стимуляции деятельности мозга. Эти препараты, созданные на основе пептидов, помогают справиться с негативными последствиями инсульта.

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В 2017 г. технопарку «Строгино» передали под управление территорию на юго-востоке Москвы. После капитального ремонта зданий на площади 21 тыс. кв. м. разместился комплекс биомедицинских технологий, получивший название «Мосмедпарк». Здесь создана уникальная инфраструктура для производства медицинских изделий, фармацевтики и цифровой медицины.

Более 400 специалистов работают в центрах доклинических и клинических испытаний, физико-технической и фармацевтических лабораториях и производственных помещениях.

«Суммарный объем инвестиций в имущественный комплекс “Мосмедпарк” за 2017–2021 гг. превысил 1,1 млрд руб.. Из них 87 млн руб. — собственные средства технопарка “Строгино”, 180 млн руб. — субсидии Правительства Москвы на инженерную инфраструктуру и более 900 млн руб. — средства резидентов», — сказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

На базе «Мосмедпарка» размещается сервисная платформа «Мосмедлаб». Фармацевтические компании и создатели медицинских изделий получают помощь в выводе продукции на российский и зарубежные рынки в режиме одного окна. Проекты могут рассчитывать на поддержку на любом этапе — от подготовки документов и сертификации до продаж.