Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла в два раза

Для высокотехнологичных компаний технопарки не только площадки, где они могут развиваться в любых направлениях — от аэрокосмических технологий и приборостроения до биомедицины и оптики. Это практически маленькие научные города. В них есть все, что нужно для разработки и производства инновационной продукции: специализированные центры по тестированию и сертификации, лаборатории, «чистые комнаты». И кроме того, резиденты получают поддержку города в виде налоговых льгот, грантов и субсидий.

«В прошлом году объем финансовой поддержки резидентов технопарков вырос практически вдвое. Общая сумма одобренных субсидий составила 266 миллионов рублей», — сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В Москве уже 37 технопарков, и еще пять создается прямо сейчас. В конце прошлого года статус технопарка получило акционерное общество «Научно-исследовательский институт точных приборов» — старейшее предприятие космической отрасли в столице. Сегодня оно входит в состав холдинга «Российские космические системы» госкорпорации «Роскосмос».

Кроме того, в 2020 году восемь столичных площадок вошло в VI Национальный рейтинг технопарков России. Среди них нанотехнологический центр «Техноспарк», технопарки «Калибр», «Слава», «Строгино», «Полюс», «Элма» и «Мосгормаш».

Во всех столичных технопарках размещается свыше двух тысяч компаний. В них работают больше 67 тысяч человек.

«Статус резидента технопарка позволяет высокотехнологичным компаниям получить доступ к развитой научной и бизнес-инфраструктуре, стать частью инновационного сообщества, а также дает право на финансовую поддержку Правительства Москвы в виде субсидий и грантов», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В 2020 году резиденты технопарков представили новые разработки. Например, производитель медицинского оборудования «АБ Универсал» из технопарка «Мосгормаш» получил регистрационное удостоверение на изготовление индивидуальных титановых имплантов для исправления дефектов черепа. Новая технология позволяет добиться максимального облегчения конструкции. После изготовления имплант проходит постобработку и отправляется в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, где его стерилизуют перед операцией и затем устанавливают вместо поврежденного фрагмента черепа.

Еще один резидент технопарка «Мосгормаш» — разработчик решений в области медицины компания «Ортософт» — выпустила мембраны для регенерации хрящевой ткани в суставах, которые помогают ускорить восстановление клеток. Когда имплант оказывается в теле человека, он начинает растворяться, постепенно замещаясь тканью самого организма. Это занимает около двух месяцев. Инновационную разработку можно использовать в травматологии для устранения повреждений рук и ног.

Разработчики новой технологии берут биосовместимые компоненты, благодаря которым можно регулировать характеристики мембранных нитей и влиять на рост ткани.

«Мы как бы сплетаем мембрану, то есть это действительно 3D-матрикс, сплетаем ее из нитей по методу электроформования, электроспиннинга. В электростатическом поле вытягиваются из раствора с заданными характеристиками нити, мы можем влиять и на свойства этих нитей, и на их размер — на различные характеристики — и сплетаем их в виде паутинки», — объясняет руководитель отдела развития компании «Ортософт» Денис Толкачев.

Мембрана, которую изготавливает компания, буквально собирается из нитей в отличие от мембран, которые делаются из животной ткани. Свойствами таких изделий намного проще управлять. Это называется свободно позиционируемой мембраной — нити вытягиваются из специального раствора и сплетаются между собой в заданной разработчиком точке.

Предприятие уже получило несколько патентов на свои разработки. Технология не имеет аналогов в России. Мембраны со схожими свойствами изготавливают в Германии и Швейцарии. При этом, по словам разработчиков, отечественное решение более гибкое и им удобнее пользоваться во время операции.

Благодаря производителю медицинского оборудования «Фибрасофт» теперь можно чуть меньше бояться похода к стоматологу. В 2020 году компания получила разрешение на производство стоматологической барьерной мембраны из нановолокон. Она позволяет ускорить восстановление тканей и снизить болевые ощущения пациента.

На специализированной площадке «Мосмедпарк» в технопарке «Строгино» компания «АйЭмТи» открыла собственное производство ортезов из низкотемпературного термопластика. Они применяются в разных сферах медицины: в травматологии, ортопедии, неврологии, спортивной медицине, для реабилитации детей с церебральным параличом, а также в ветеринарной практике. Термопластик в 10 раз легче привычного гипса, дышит, и в ортезах из него можно мыться в душе и даже купаться в море.

«Мы единственные производители ортезов из низкотемпературного термопластика в России. Это настолько усовершенствованная технология, что позволяет человеку не останавливать свою жизнь, при этом сращение костей проходит правильно. С ними можно проводить физиотерапию, лечебную физкультуру и делать рентгеновские снимки в процессе лечения. Если сложный перелом с какими-то повреждениями кожи, в процессе можно лечить сразу и перелом, и ранки, что гипс не позволяет делать», — рассказала исполнительный директор компании «АйЭмТи» Елена Головченко.

Всего в технопарках Москвы работают 73 предприятия-резидента, которые специализируются на медицинских и фармацевтических разработках. Например, в технопарке «Слава» создают наборы реагентов для молекулярно-генетических исследований и выпускают системы для ПЦР-тестирования на коронавирус. Один из резидентов площадки, лаборатория хроматографических исследований «Хромсистемс Лаб», в 2020 году подала заявку на получение патента по методике определения ряда показателей крови.

Медицина — не единственная сфера, в которой появились новые разработки. Так, «Лаборатория Касперского», якорный резидент технопарка «Водный стадион», запустила в эксплуатацию глобальный сервис MDR. Он позволяет обнаруживать и устранять киберугрозы любой сложности, в том числе целевые атаки. Сервис обслуживает сотни тысяч узлов у заказчиков продукта по всему миру. В 2020 году у компании также появилось решение для быстрого и эффективного расследования киберугроз. С помощью него можно получить всеобъемлющую картину исполнения атаки.

Москва активно поддерживает резидентов технопарков с помощью налоговых льгот, субсидий и грантов. Например, специальная субсидия позволяет компенсировать до 10 миллионов расходов на выплату кредитных процентов, лизинг или приобретение оборудования, а также выплату процентов по кредиту на развитие деятельности. За 2020 год Правительство Москвы одобрило 51 заявку на этот вид выплат общей суммой более 104 миллионов рублей.

Как представители малого и среднего бизнеса резиденты технопарков могут возместить часть затрат на обучение персонала, онлайн-продвижение своей продукции, участие в выставках и экспортную деятельность. В прошлом году Правительство Москвы одобрило 78 таких заявок на общую сумму 162 миллиона рублей.

Помимо финансовой поддержки, резиденты технопарков могут получить от города помощь в тестировании инноваций. Для этого запущена программа пилотного тестирования, которая позволяет опробовать свои разработки на государственных и коммерческих предприятиях. На сегодняшний день к проекту присоединилось 108 площадок.