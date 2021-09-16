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В Москве начали тестировать смартбуфет для продажи готового питания

Умный буфет, предназначенный для продажи готового питания, установили на специализированной биомедицинской площадке «Мосмедпарк», управляемой технопарком «Строгино». Испытание решения проходит в рамках столичной программы пилотного тестирования инновационных решений. Программа реализуется Агентством инноваций Москвы, подведомственным столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Смартбуфет — это витринный холодильник, оборудованный интеллектуальной системой взаимодействия с клиентами, распознавания приобретенной продукции и ее оплаты. Новая технология предлагает клиенту полноценное меню, включающее в себя завтраки, обеды и ужины.

Для того, чтобы воспользоваться смартбуфетом, необходимо скачать приложение на свой смартфон, отсканировать QR-код продукта и оплатить его банковской картой. С актуальным ассортиментом буфета, составом и калорийностью блюд можно ознакомиться в любой момент через каталог, доступный в приложении. Кроме того, для постоянных пользователей разработки доступна программа лояльности, включающая акции, скидки и обратную связь.

В Москве начали тестировать смартбуфет для продажи готового питания

«Смартбуфет — очень удобная система для организации комплексного питания сотрудников на объекте. Вам всегда доступно широкое меню от легких завтраков и свежих салатов до супов и полноценных вторых блюд. Также есть возможность «заказать» себе блюдо, что очень важно для людей с особенностями питания. Пользоваться системой очень просто: QR-коды и интуитивно понятный интерфейс приложения», — рассказывает ведущий специалист по работе с резидентами технопарка «Строгино» и «Мосмедпарк» Евгения Моторина.

Напомним, городская программа тестирования инноваций позволяет разработчикам испытать свои проекты в реальных условиях городской среды. Участниками программы пилотного тестирования стали уже более 400 компаний — это создатели передовых проектов в 18 отраслевых направлениях, например, в медицине, образовании, информационных технологиях, производстве и других. На данный момент завершено порядка 100 пилотных тестирований инновационных разработок, еще 32 тестовых испытания сейчас в процессе. Получить подробную информацию о ней можно на сайте Агентства инноваций Москвы.

Агентство инноваций Москвы создано городским Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных решений в столице.

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