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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202640
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Полянин Сергей

СОБЫТИЯ


14.10.2026 «ЕвроХим» внедрил единую цифровую систему для работы юридической службы 1
09.07.2012 Запущена бета-версия сервиса видеоконференций i.Mind 2.0 1
26.09.2011 Конференция CNews: «Облачные технологии 2011: что ждет российский рынок?» 1
13.09.2007 В CTI назначен новый директор по разработке 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Полянин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 1
Mind - Mind Labs - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 15 1
МегаФон 10983 1
Softline - Софтлайн 3812 1
Kingston Technology 220 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
Mоя клиника - MyClinic 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3168 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23239 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24805 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18394 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13827 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7871 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11975 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4721 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 551 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2859 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 650 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9407 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13151 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1281 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29940 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3415 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7340 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1329 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9445 1
Microsoft Outlook 1509 1
Серова Елена 321 1
Попова Мария 141 1
Назипов Дмитрий 86 1
Анисимов Константин 45 1
Ильин Евгений 12 1
Князев Алексей 13 1
Савченко Владимир 13 1
Климов Евгений 19 1
Брызгалов Александр 11 1
Ветлугин Максим 5 1
Ермишкин Михаил 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 168756 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48159 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5850 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6631 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6243 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16382 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54187 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6697 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1507 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11603 1
IDC - International Data Corporation 5001 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8683 1
Селигер - Всероссийский молодежный инновационный форум 21 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2203 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479046, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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