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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196158
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Teladoc Health Teladoc Medical Services InTouch Health Advance Medical Best Doctors Livongo HealthiestYou MédecinDirect

Teladoc Health - Teladoc Medical Services - InTouch Health - Advance Medical - Best Doctors - Livongo - HealthiestYou - MédecinDirect

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.03.2018 ММТ и «Гемотест» интегрировали телемедицину и диагностику 1
20.07.2017 ИТ в медицине: Российским врачам запретили ставить диагнозы по видеосвязи 1
27.05.2011 Русские роботы отправились в Америку искать деньги 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Teladoc Health и организации, системы, технологии, персоны:

Доктор рядом - Doc+ 55 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
MobileRobotics 1 1
Analyte Health 1 1
Amwell - American Well Corporation 4 1
Alibaba Group 468 1
VideoMost - ВидеоМост 284 1
TrueConf - ТруКонф 449 1
LabCorp - Laboratory Corporation of America Holdings 2 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 36 1
Национальная Медицинская Сеть - НМС 6 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 170 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1490 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1387 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10082 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1816 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5051 1
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 140 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7298 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9143 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6155 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 617 1
Юдчиц Денис 7 1
Хомяк Юрий 38 1
Абрамович Ольга 1 1
Князев Алексей 13 1
Одинцов Дмитрий 119 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 3
Германия - Федеративная Республика 13124 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 1
Европа 24878 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8458 1
Америка Южная 884 1
Канада 5050 1
Израиль 2835 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10140 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1219 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6426 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10775 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8414 1
Английский язык 6984 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 97 1
Биохимия - Биохимическая промышленность - Биологическая, физиологическая химия 12 1
Образование в России 2732 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4928 1
ABI Research 236 1
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 8 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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