Teladoc Health - Teladoc Medical Services - InTouch Health - Advance Medical - Best Doctors - Livongo - HealthiestYou - MédecinDirect

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СОБЫТИЯ
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|28.03.2018
|ММТ и «Гемотест» интегрировали телемедицину и диагностику 1
|20.07.2017
|ИТ в медицине: Российским врачам запретили ставить диагнозы по видеосвязи 1
|27.05.2011
|Русские роботы отправились в Америку искать деньги 1
Teladoc Health и организации, системы, технологии, персоны:
|Юдчиц Денис 7 1
|Хомяк Юрий 38 1
|Абрамович Ольга 1 1
|Князев Алексей 13 1
|Одинцов Дмитрий 119 1
|ABI Research 236 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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