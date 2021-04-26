«Яндекс» и НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге открывают лабораторию естественного языка

«Яндекс» и НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге открывают лабораторию естественного Языка. В лаборатории будут исследовать тексты на естественном языке, разрабатывать методы глубинного обучения (deep learning) для их генерации и анализировать данные в компьютерной лингвистике. «Яндекс» как партнер проекта будет помогать привлекать ведущих специалистов в области искусственного интеллекта и анализа данных для работы в лаборатории на долгосрочной основе. Руководить лабораторией будет Иван Ямщиков, научный сотрудник «Яндекса» и доцент НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

Это одна из немногих лабораторий в России, где займутся именно обработкой естественного языка. Новые исследования будут способствовать развитию технологий, благодаря которым голосовые помощники общаются с людьми, а машины — придумывают истории или анализируют документы. В лаборатории также будут работать над созданием математического аппарата, необходимого для описания генеративных языковых моделей. Теоретические и прикладные направления работы лаборатории будут взаимно дополнять друг друга.

Лаборатория создается на базе Санкт-Петербургской школы физико-математических и компьютерных наук НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Школа давно и успешно работает в области искусственного интеллекта и анализа данных — так, на факультете регулярно проходят научно-исследовательские семинары, а студенты и выпускники участвуют в международных конференциях и становятся победителями соревнований NeurIPS. В лаборатории студенты смогут написать дипломную работу и в будущем попасть в штат, чтобы заниматься научной работой.

«Колоссальный рост объема информации, до 30% в год, требует как новых решений по ее обработке, так и новых, высококвалифицированных кадров для этой области. Спрос на таких специалистов растет экспоненциально, и особенно остро ощущается потребность в научно-педагогических кадрах, — сказал директор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Сергей Кадочников. — Цель нашего совместного с «Яндексом» проекта — создать точку научного роста, которая в перспективе превратится в полноценную лабораторию, способную решать актуальные задачи, в том числе готовить высококвалифицированных специалистов, которых пока еще критически мало».

«Я родом из Петербурга, поэтому очень рад, что мы создаем лабораторию именно тут. У «Яндекса» уникальная экспертиза мирового уровня в области машинного обучения. Сочетание этой экспертизы с опытом и динамизмом Высшей школы экономики, да еще и приправленное традиционными для Петербурга атмосферой творческого поиска и свободы мысли, — о большем и мечтать нельзя, если хочешь создать научную лабораторию», — отметил руководитель лаборатории Иван Ямщиков.

Создание лаборатории в Санкт-Петербурге продолжает сотрудничество «Вышки» с «Яндексом». В рамках сотрудничества был создан факультет компьютерных наук ВШЭ, на котором есть базовая кафедра «Яндекса» и созданная в марте 2020 г. научно-учебная лаборатория «Яндекса». В ней готовят профессиональных ученых и проводят научные исследования в области науки о данных (data science). Планируется, что подразделения будут сотрудничать — темы исследований обеих лабораторий очень близки.