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Карпова Юлия



02.04.2025 Исследование RealHR: по итогам I квартала 2025 г. активно растут зарплаты middle-менеджеров 1
01.02.2024 Сколько времени ИT-специалист работает на одном месте: исследование RealHR и Hh.ru 1
24.11.2022 Банк «Точка» запустил онлайн-сервис для консультаций с бизнес-экспертами 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Карпова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 24 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 465 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 59 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества 65 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5919 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350676, в очереди разбора - 760871.
Создано именных указателей - 172189.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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