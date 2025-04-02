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Карпова Юлия
Карпова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 24 2
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 465 1
|Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 59 1
|C/C++ - Язык программирования 774 1
|PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 591 1
|Apple iOS 7900 1
|Python - высокоуровневый язык программирования 969 1
|Oracle Java - язык программирования 3113 1
|Google Android 14152 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43715 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146855 1
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