Исследование RealHR: по итогам I квартала 2025 г. активно растут зарплаты middle-менеджеров

Рекрутинговое агентство RealHR (входит в группу компаний RW+) выпустило ежеквартальный обзор заработных плат на рынке Digital и ИТ. По итогам I квартала 2025 г в ИТ-секторе активно растет спрос на специалистов Middle-уровня. Их средние зарплаты год к году растут быстрее, чем на Senior-позициях. Об этом CNews сообщили представители RW+.

«Профессионалов Senior-уровня, которых хочет нанять большинство работодателей, на всех не хватает. Поэтому компании стали активнее переключаться на найм и рост внутри Middle-разработчиков. Таким специалистам нужно как можно быстрее повышать квалификацию, чтобы соответствовать растущим требованиям и запросам рынка», — сказала CEO RealHR Юлия Карпова.

Наибольшую динамику по итогам I квартала 2025 г. год к году показали средние зарплаты сразу по трем позициям: PHP-разработчиков (+24% у Middle- и Senior-специалистов), разработчиков интерфейсов (+22% у Middle и +17% у Senior) и QA/QC-инженеров (+23% у Middle и +11% у Senior).

Как отмечают в RealHR, такой рост связан с тем, что на рынке многие проекты используют язык PHP, относительно легкий для входа в ИТ. Вслед за спросом на разработчиков растет их квалификация и заработные платы. Также бизнесы стали уделять гораздо большее внимание удобству и качеству интерфейсов — это касается как веб, так и приложений.

QA/QC-инженеры в большинстве случаев сейчас используют в работе Python и становятся QA/QA Automation Engineers. Количество QA/QA Manual Engineers в чистом виде уменьшается, потому что изучение и использование Python способствует росту зарплат. Стабильно высокие зарплаты на уровне Senior получают Java-разработчики, iOS-разработчики и Go-разработчики — в среднем по Москве их зарплата составляет 400 тыс. руб. При этом в отдельных случаях в I квартале 2025 г. их зарплаты максимально доходили до 450 тыс. руб.

«Мы видим растущий спрос на разработчиков, владеющих Go и Python. Они постепенно вытесняют специалистов C++, средняя зарплата которых хотя и медленно, но все же снижается», — сказала Юлия Карпова.