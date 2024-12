Учащийся гимназии СПбГУ создал VR-тренажер для руководителей поисково-спасательных работ

Ученик 9 «М» класса Академической гимназии имени Д. К. Фаддеева Санкт-Петербургского государственного университета под руководством ученых кафедры информатики СПбГУ создал тренажер для руководителей поисково-спасательных работ в виртуальной реальности. Разработка позволяет в игровой форме улучшать навыки коммуникации с людьми, заблудившимися в лесу, чтобы ускорять их поиск. Результаты исследования опубликованы в «Машиностроение: сетевой электронный научный журнал». Об этом CNews сообщили представители СПбГУ.

Поисково-спасательные операции (ПСО) в лесу, поле и на других природных объектах — это сложная и ответственная деятельность, направленная на обеспечение безопасности людей, заблудившихся в дикой среде. Данный вид работ охватывает широкий спектр задач, начиная от поиска пропавших и оказания им первой помощи и заканчивая координированной эвакуацией и последующей реабилитацией.

СПбГУ Учащийся гимназии СПбГУ создал VR-тренажер для руководителей поисково-спасательных работ

Во время поисково-спасательных операций часто возникают ситуации, когда с пострадавшими удается установить связь (например, с использованием мобильных телефонов). Однако для эффективного решения задачи спасения человека необходимо иметь специфические навыки, среди которых установление доверительного контакта с пострадавшим, который находится в сильном стрессе, умение быстро и четко получать информацию, поскольку заряд аккумулятора мобильного устройства, как правило, на исходе.

Это особенно актуально для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где большое количество лесов. Так, в периоды повышенной активности, такие как ягодные или грибные сезоны, объем запросов на проведение ПСО может существенно возрастать, достигая интенсивности в 68 заявок в сутки. По данным МЧС, летом 2023 г. в лесах Ленобласти пропало 662 человека.

Учащийся Академической гимназии имени Д. К. Фаддеева Санкт‑Петербургского государственного университета Даниил Гриненко разработал тренажер для руководителей поисково-спасательных работ (РПСР) с использованием технологии виртуальной реальности.

«Тренажер Alone in forest ("Один в лесу") позволяет в игровой форме обучать руководителей поисковых работ. Приложение создано на языке программирования C# с использованием движка Unity 3D, виртуальной среды SteamVR, набора инструментов Unity Standard Asset, инструмента для создания моделей Blender и очков виртуальной реальности Pico 4», — сказала куратор разработки, доцент кафедры информатики СПбГУ Анастасия Григорьева.

Один из игроков примеряет на себя роль потерявшегося и «попадает» в заранее созданное окружение — ночной лес, с которым может взаимодействовать с помощью VR-очков, в то время как РПСР находится на связи с ним в реальном мире и принимает решения, основанные на информации, предоставляемой потерявшимся. Коммуникация между игроками играет ключевую роль в успешном завершении задачи. Потерявшийся устно передает информацию о своем положении, обнаруженных препятствиях и условиях окружающей среды, а РПСР анализирует эту информацию и передает в микрофон необходимые указания для спасения.

Тренировки руководителей поисковых работ проходят, как правило, один раз в год, летом. Тренажер дает возможность тренироваться в любое время года и с любой регулярностью. Разработка создана в первую очередь для волонтерских спасательных организаций. При ее создании консультационную помощь оказал поисково-спасательный отряд «Экстремум». В настоящее время тренажер имитирует местность Ленинградской области, однако открытость технической части позволяет адаптировать его под любые условия и геолокацию.

«Такой подход позволяет эффективно симулировать реальные ситуации поиска и спасения людей. В игровой форме и без риска для здоровья статистов, в любое удобное время проходить обучение грамотному выводу из леса по телефону», — сказал ученик Академической гимназии имени Д. К. Фаддеева СПбГУ Даниил Гриненко.

Разработчики протестировали тренажер на десяти парах испытуемых и выложили его в открытый доступ для общего использования.

Ученые СПбГУ работают над созданием технологий, упрощающих задачу поиска людей. Так, ранее они разработали дрон, способный искать людей в лесу по крику. А математики Университета вместе с коллегами разработали математическую модель с адаптивной цифровой системой управления, которая сделает авто- и авиатренажеры более реалистичными и поможет уберечь их от поломок из-за перегрузок.