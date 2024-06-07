Сотрудничество «Группы Астра» и СПбГУ усилит искусственный интеллект в сфере образования

«Группа Астра» и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны нацелены на всестороннее взаимодействие в сфере развития искусственного интеллекта и этических аспектов его применения, а также на обучение студентов навыкам работы с программными продуктами «Группы Астра» для обеспечения образовательного процесса. Директор по маркетингу и образовательным программам «Группы Астра» Александр Гутин и проректор по научной работе СПбГУ Сергей Микушев скрепили соглашение подписями и отметили важность партнерства. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

СПбГУ будет использовать GitFlic (продукт «Группы Астра») — платформу для разработки ПО, чтобы упростить создание своих ИИ-продуктов. Решение представлено в двух типовых сценариях применения: облачный сервис (по модели github) и корпоративная среда разработки (по модели gitlab). Команда «Группы Астра» намерена расширять и дополнять платформу как интеллектуальными инструментами для работы с кодом (аналог Copilot), так и компонентами, необходимыми для создания решений с искусственным интеллектом, машинного обучения и работы с большими данными (открытые языковые модели, инструментарий для их дообучения и тюнинга, а также готовые фреймворки). На текущий момент вендор готов предоставить университету платформу GitFlic для совместной работы с кодом.

В рамках сотрудничества «Группа Астра» и СПбГУ договорились обмениваться ресурсами, информационными материалами, опытом, проводить совместные академические и научные мероприятия, направленные на популяризацию российских разработчиков ПО. Стороны также будут реализовывать проекты и образовательные инициативы по изучению, внедрению и сопровождению ИТ-систем, построенных на основе программных продуктов «Группы Астра». Это направление партнерства компания рассматривает как возможность на базе отраслевых и опорных вузов открывать авторизованные учебные центры и «Астра-лаборатории».

Взаимодействие предполагает обучение преподавателей СПбГУ администрированию и работе с ОС Astra Linux. Приобретенные знания и навыки позволят педагогам передать их студентам профильных дисциплин. Еще одним вектором сотрудничества станет реализация программ поддержки студентов СПбГУ — «Астра-стипендия» и «Астра-университет».

Соглашение стало закономерным продолжением тесного партнерства, связанного с поддержкой со стороны «Группы Астра» программы Центра искусственного интеллекта и науки о данных СПбГУ, в рамках проектов R&D.

«Мы планируем адаптировать платформу GitFlic к работе с искусственным интеллектом, поэтому считаем сотрудничество с СПбГУ стратегически верным шагом. Помогая вузу в создании AI-решений, наша команда разработчиков сможет тестировать гипотезы по улучшению функциональности платформы, верифицировать ее архитектуру и активно развивать вместе с СПбГУ за счет разработанных вузом расширений GitFlic. Взаимодействие по всем остальным направлениям соглашения будет способствовать подготовке ИТ-кадров, учитывающей потребности реальных секторов российской экономики», — отметил директор по маркетингу и образовательным программам «Группы Астра» Александр Гутин.

«Сегодня в Санкт-Петербургском университете проводится огромное количество научных исследований, в том числе, в области развития сквозных технологий. Такую работу ведет Центр искусственного интеллекта и науки о данных СПбГУ, который получил крупный грант на разработку платформы искусственного интеллекта вещей. Для нас важно отвечать запросам современности и разрабатывать новые продукты, способствующие развитию отечественных операционных системы, созданием которых занимается "Группа Астра". Надеюсь, что соглашение станет отправной точкой в разработке целой серии продуктов на основе ИИ, которые можно будет использовать совместно с инновационными решениями "Группы Астра"», — сказал проректор по научной работе СПбГУ Сергей Микушев.