«Сбер» и СПбГУ займутся подготовкой специалистов в области искусственного интеллекта и науки о данных

«Сбер» и Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) открывают магистерскую образовательную программу «Искусственный интеллект и наука о данных». Договор подписали управляющий директор, руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка Андрей Очеретный и первый проректор по учебной работе СПбГУ Марина Лаврикова. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

На новой образовательной программе магистратуры студенты будут изучать прикладные задачи машинного обучения, в том числе, связанные с большими языковыми моделями и их применением в бизнес-задачах. Студенты попробуют разрабатывать приложения с использованием искусственного интеллекта «Сбера» GigaChat. Также в программе есть специальный курс по применению технологий искусственного интеллекта для решения задач, возникающих на территории Арктического региона России.

Одна из отличительных особенностей новой образовательной программы — трехсторонняя реализация. Часть занятий будет проходит в университете, две других — на базе «Сбера» и в Санкт-Петербургском Федеральном исследовательском центре Российской академии наук.

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Андрей Очеретный, управляющий директор, руководитель Дирекции академических партнерств «Сбербанка»: «Сегодня специалисты в области машинного обучения — одни из самых востребованных на рынке. "Сбер" как крупнейший российский работодатель для цифровых талантов заинтересован в том, чтобы совместно с одним из лучших вузов страны растить высококвалифицированные кадры в этой сфере».

Марина Лаврикова, первый проректор по учебной работе СПбГУ: «Одна из главных особенностей программы — возможность для студентов принимать участие в реальных проектах, которые объединяют разные области промышленности. В них студенты смогут применить свои знания и навыки в области анализа данных, искусственного интеллекта и машинного обучения, программирования и управления проектами».