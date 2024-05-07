В СПбГУ создали блокчейн-платформу для безопасных инвестиций в недвижимость

Специалисты Центра компетенций НТИ «Центр технологий распределенных реестров СПбГУ» разработали платформу «Цифровой метр», которая способна привлечь на рынок недвижимости принципиально новый тип частных инвесторов. Платформа открывает возможность вместо покупки квартиры за рубли приобретать цифровые квадратные метры за токены, которые и будут приносить доход инвестору.

«Цифровой метр» станет своего рода маркетплейсом для застройщиков, управляющих компаний и потенциальных инвесторов. Девелоперы смогут продавать токенизированные квадратные метры, а инвесторы — их покупать.

«Это первый подобный проект на рынке. "Цифровой метр" планирует привлечь в строительную отрасль новую аудиторию, которая имеет сумму, недостаточную для покупки квартиры, но желает инвестировать свои средства в недвижимость для их сохранения. Такой современный подход дает рынку новый канал привлечения заемных средств, что особенно актуально сейчас, когда цены на недвижимость растут, а процентная ставка ипотечного кредитования достаточно высока», — отметил руководитель проектов Центра компетенций НТИ «Центр технологий распределенных реестров СПбГУ» Андрей Алексеев.

До недавних пор девелоперы не могли предложить купить один, два, три квадратных метра, а лишь весь объект целиком. Сегодня благодаря технологии блокчейн и принятию закона, который регламентирует использование цифровых финансовых активов, застройщики могут легитимно перевести взаимодействие с инвесторами в цифровой формат, токенизировав недвижимость. У обладателя недвижимости появляется запись в блокчейне, которая подтверждает его право на денежное требование в размере стоимости какого-либо актива — например, квадратного метра.

«Застройщик выделяет определенное количество квадратных метров недвижимости, которые он готов токенизировать, то есть перевести в ЦФА. Выпуск токенов осуществляется через оператора информационной системы (ОИС) из официального реестра Центрального банка РФ», — сказал Андрей Алексеев. По его словам, глобально принцип инвестирования в недвижимость и получения дохода не меняется. Однако человек покупает не объект недвижимости, а цифровые финансовые активы на право денежного требования, а в дату погашения ЦФА ему начисляется доход.

Специалисты ЦТРР СПбГУ задумали «Цифровой метр» как площадку формата маркетплейс, которая станет точкой входа на новый рынок для всех его участников: и для застройщиков, и для частных инвесторов. К ее разработке были привлечены игроки рынка и оператор информационных систем для выпуска ЦФА. Работу над проектом ЦТРР СПбГУ ведет совместно с застройщиком «Красная стрела» и партнерским ОИС «ЦФА ХАБ» (оператор платформы «Блокчейн Хаб»), который включен Банком России в реестр операторов информационных систем для выпуска ЦФА.

«Команда проекта проделала большую работу для улучшения партнерского программного интерфейса, чтобы инвестировать в цифровую недвижимость было максимально просто и удобно для каждого. С помощью "ЦФА ХАБ" на платформе "Цифровой метр" организуется показ цифровых финансовых активов и осуществляется сбор заявок инвесторов на проведение сделок. Мы обеспечиваем заключение этих сделок, а инвесторы при этом работают в привычном им интерфейсе цифровой платформы», — сказал генеральный директор «ЦФА ХАБ» Игорь Кузьмичев.

В планах разработчиков выпустить проекты для разных видов недвижимости: новостройки, апартаменты, загородная и коммерческая недвижимость. Во всех проектах один токен приравнивается к стоимости одного квадратного метра недвижимости. Приобрести токенизированные метры смогут как физические, так и юридические лица, при этом минимальная необходимая сумма для покупки токена не будет превышать 50 тыс. руб. Как отмечают специалисты университета, токены можно будет приобрести в любом количестве, даже менее единицы, например, 0,23 или 0,5 токена. Эксперты СПбГУ — разработчики «Цифрового метра» также предусмотрели возможность продажи купленных токенов — инвестор может сделать это в любой момент, как это происходит, например, с переуступкой права в долевом строительстве. Для этого на площадке будет работать своего рода биржа.

В ближайшее время разработчики планируют запустить проект «Цифровой метр. Новостройки», в рамках которого с инвестиционными целями можно будет приобрести токенизированные квадратные метры в строящихся жилых комплексах, предварительно сравнив жилые комплексы и условия по доходности.

Следующим проектом маркетплейса станет «Цифровой метр. Апартаменты», который разрабатывается совместно с управляющей компанией комплекса апарт-отелей Valo. Инвесторы смогут покупать токенизированные метры в номерах апарт-отелей и получать не разовый, а ежемесячный доход.