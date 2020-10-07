Школа «Летово» будет развивать таланты и формировать преемственность среди учителей в облаке SAP

Школа для способных и мотивированнх детей «Летово» будет оценивать сотрудников, развивать таланты и формировать преемственность среди преподавательского состава в системе SAP SuccessFactors. Проект реализует команда SAP Services CIS.

Облачное решение SAP SuccessFactors позволит «Летово» автоматизировать и упростить широкий спектр процессов по управлению талантами: постановка целей, планирование ежемесячных задач, оценка достижений учителей и сотрудников бэк-офиса, профессиональное развитие персонала и т.д.

Основная задача школы — создать единую, удобную систему управления эффективностью и развитием сотрудников административного офиса и учителей, сформировать прозрачный и эффективных подход к развитию матрицы талантов. Это позволит руководству школы иметь возможность управлять результативностью сотрудников в режиме реального времени, формировать кадровый резерв на ключевые должности и создать прочный фундамент для дальнейшего развития школы.

В школе «Летово» работают русские и иностранные сотрудники, поэтому одним из условий при выборе системы была ее универсальность, чтобы ей могли пользоваться и иностранные коллеги. Кроме того, в школе используются свои уникальные методики оценки учителей. До внедрения SAP SuccessFactors результаты оценки хранились на разных носителях и сводились вручную. Это занимало больше времени. На сегодняшний день в новой системе уже запущен первый этап проекта - оценка профессиональных компетенций и оценка результативности учителей.Также на основе лучших практик SAP запущена ежегодная оценка сотрудников бэк-офиса. По итогам руководители смогут в своем личном кабинете видеть результаты всех сотрудников и выстраивать индивидуальные планы развития в зависимости от необходимых навыков.

«Реализация данного проекта позволила нам перевести процессы управления развитием сотрудников в цифровой формат, процесс оценки стал понятным и прозрачным для каждого. Сотрудники видят цели развития, ключевые показатели оценки своей эффективности. Система позволяет отслеживать в динамике эффективность своей работы. Мы ожидаем, что внедрение системы управления развитием сотрудников поможет повысить индекс вовлеченности персонала в части возможностей развития и оценки эффективности», - сказала HR-директор школы «Летово» Ирина Лугина.

«Развивать таланты среди сотрудников – это залог успеха для любой организации. Очень важно создавать кадровый резерв, особенно в такой организации как школа, где есть как бэк-офис, так и коллектив учителей. SAP SuccessFactors позволяет сотрудникам развиваться, а в дальнейшем - строить свою карьеру. Выбрав решение SAP, школа «Летово» получила гибкую, прозрачную ИТ-систему, которая позволит вовлечь сотрудников всех уровней в постановку целей и оценку их работы, а также сэкономить трудозатраты со стороны HR-специалистов», - отметил Алексей Петунин, управляющий директор SAP по работе с партнерами и быстроразвивающимися компаниями в России и СНГ.