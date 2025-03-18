Искусственный интеллект в школе: ПИК открывает инновационную образовательную программу для ребят в Новой Москве

Девелопер ПИК продолжает работу над созданием и внедрением уникальных образовательных программ, которые помогают школьникам освоить перспективные профессии будущего. Партнером по разработке нового курса стала школа «Летово» — одно из ведущих образовательных учреждений России. Об этом CNews сообщили представители ПИК.

Благодаря усилиям партнеров «Лаборатория ПИК × Летово» сегодня открылась в еще одной муниципальной школе, ребята здесь смогут изучить программу «Искусственный интеллект и компьютерное зрение». Школа № 338 имени А. Ф. Авдеева расположена на территории жилого квартала ПИК «Бунинские луга» в Новой Москве.

В рамках программы ребята займутся изучением программирования на Python, созданием автономных транспортных систем и умных беспилотных летательных аппаратов, смогут применять компьютерное зрение на практике и почувствовать себя настоящими инженерами. Специально для этих уроков в школе оборудованы ИT-полигон с большой полетной зонной и сити-ферма с датчиками и контроллерами для изучения современных технологий сельского хозяйства.

Программа также включает проектный модуль: ученики получают не только практические знания по профильным дисциплинам, но и навыки проектного мышления. Для реализации проектных работ в классах есть зона инженерно-научного практикума: здесь установлены 3D-принтеры для печати прототипов устройств и приборов.

Ранее ПИК уже успешно реализовал инновационные программы образования в других московских муниципальных школах. Например, в школе № 2094 в «Саларьево парке» также появился ИT-полигон, где дети изучают компьютерное зрение и искусственный интеллект.

Сегодня в детских садах и школах ПИК уже обучаются более 63 тыс. детей. Все детские социальные объекты ПИК сдаёт полностью укомплектованными: мебелью, оборудованием, игрушками и всем необходимым для учебы, развития, комфортного пребывания и познавательного досуга. Школы и детские сады соответствуют принципам инклюзивности и доступной среды – обучаться здесь комфортно каждому ребенку вне зависимости от особенностей здоровья.