Security Vision открыла двери Центров Кибербезопасности для юных талантов

В честь Дня безопасного интернета компания Security Vision сделала подарок юным талантам – ученикам школы «Летово Джуниор», ИТ-школ Coddy School и Компьютерная Академия ТОП. 15 и 16 февраля дети по всей России получили уникальную возможность бесплатно посетить города профессий КидБург и открытые в них Центры Кибербезопасности Security Vision.

В интерактивных игровых пространствах Центров ребята и их родители знакомились с основами цифровой безопасности, участвовали в викторинах, осваивали ключевые навыки защиты в интернете и получали призы от Security Vision. Этот опыт позволил юным гостям игротек не только весело провести время, но и получить важные знания, которые помогут им в будущем безопасно использовать цифровые технологии.

Центры Кибербезопасности Security Vision — уникальный проект, представленный во всех КидБургах Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ярославля, Воронежа и Зеленограда. Здесь дети в увлекательной игровой форме обучаются безопасному поведению в интернете, узнают о современных киберугрозах и способах защиты от них.

Компания Security Vision с вниманием относится к вопросам безопасности детей в цифровой среде. Проект Центров Кибербезопасности Security Vision реализуется на некоммерческой основе и является вкладом компании в обеспечение безопасного будущего для молодого поколения.