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Россия Ульянино



27.02.2025 МТС разогнала интернет на новом участке автотрассы М-5 «Урал» в обход Ульянино и Непецино 1
16.03.2012 «МегаФон» построил за месяц более 100 базовых станций UMTS-900 в Москве и Московской области 1
08.04.2003 "Би Лайн" ввел в строй в марте 63 базовые станции 1
15.03.2001 Расширена зона обслуживания сети "Би Лайн GSM" 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 1
МегаФон 8965 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Велком - Мясокомбинат Павловская Слобода 4 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 196 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2527 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3470 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9351 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2525 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27974 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7805 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6471 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12253 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Акулинин Игорь 20 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7512 3
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 126 2
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 91 2
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 47 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 98 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 64 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 26 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1515 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 136 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дедовск 13 1
Москва - ЮАО - Каширское шоссе 15 1
Россия - Панино 8 1
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 49 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 846 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 93 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 104 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2407 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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