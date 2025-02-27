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Россия Ульянино
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 1
|МегаФон 8965 1
|МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
|Акулинин Игорь 20 1
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