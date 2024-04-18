Компании лучше понимают, как защищать интернет вещей и технологии машинного обучения, чем цифровые двойники, AR и VR

Более половины компаний в мире уже внедрили в свои бизнес-процессы технологии машинного обучения (54%) и интернета вещей (51%). Еще 33% планируют сделать это в ближайшие два года. Гораздо менее распространены такие технологии, как возможности дополненной и виртуальной реальности (AR и VR) и цифровые двойники. Минимум одну из этих технологий использует примерно каждая пятая компания (21%). Таковы данные глобального опроса «Лаборатории Касперского», в рамках которого руководители высшего звена в сфере кибербезопасности рассказывали о своём отношении к таким технологиям. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос был проведен «Лабораторией Касперского» осенью 2023 г. среди руководителей высшего звена в сфере кибербезопасности. В нем приняли участие 560 человек из разных стран, в том числе из России.



Появление инновационных инструментов способствует развитию бизнеса, но вместе с тем создает риски кибербезопасности и поднимает вопрос обеспечения защиты новых цифровых активов. Так, 16% и 17% респондентов соответственно считают, что может быть непросто создавать необходимый уровень защищённости для технологий машинного обучения и интернета вещей, а 39% — уверены в том же самом в вопросах использования цифровых двойников, технологий AR и VR.

«Уже на этапе проектирования систем защиты мы рекомендуем использовать принципы, которые позволят предусмотреть как классические угрозы, которые давно известны, так и новые, — в том числе связанные с внедрением технологий машинного обучения и интернета вещей. Таким подходом является Zero Trust, предполагающий минимизацию доверия к любому пользователю в сети организации при проведении любой операции, — сказал Тимур Биячуев, директор по работе с корпоративным бизнесом «Лаборатории Касперского». — Также мы советуем при выборе технологий отдавать предпочтение тем, которые построены по принципу Secure-by-Design («исходно безопасный»). Благодаря такому подходу устройства и программное обеспечение становятся более устойчивыми к кибератакам и усиливается общая безопасность цифровых систем компании. Этот принцип лежит, например, в основе кибериммунных решений на базе KasperskyOS — большинство возможных атак на них неэффективно, они продолжат выполнять критические функции даже в условиях агрессивной среды и не позволят злоумышленнику развить атаку».

Также эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют предприятиям: обеспечить максимальную прозрачность ИБ- и ИТ-инфраструктуры как в части контроля состояния информационной безопасности, так и администрирования, эффективным инструментом является Kaspersky Symphony XDR — решение для всеобъемлющей защиты как от массовых, так и от целевых кибератак, оно позволяет собирать и анализировать телеметрию из разных источников и обеспечивает эффективное обнаружение угроз и быстрое реагирование на них за счет нативной интеграции компонентов и широких возможностей взаимодействия с решениями сторонних вендоров; повышать уровень цифровой грамотности сотрудников, расширить компетенции ИБ-специалистов можно с помощью тренингов от «Лаборатории Касперского», а обучать сотрудников неспециализированных подразделений позволяют программы онлайн-платформы Kaspersky Security Awareness; следить за тем, чтобы принятые в компании меры кибербезопасности соответствовали всем необходимым требованиям и стандартам.