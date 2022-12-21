Почти половина опрошенных в России верит в реальность восстания машин

«Лаборатория Касперского» проанализировала отношение россиян к технологиям, которые только начинают активно применяться, в том числе к различным системам машинного обучения. Согласно проведенному опросу*, большинство респондентов (75%) считают, что искусственный интеллект (ИИ) может ошибаться. Такое мнение чаще разделяют мужчины (81%), чем женщины (70%). Сегодня подобные системы применяются в том числе в таких сферах, как интернет вещей, робототехника, киберфизическая безопасность, распознавание речи, техническое зрение и беспилотный транспорт. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Когда речь заходит о сценариях, в которых людям предлагается оценить готовность довериться подобным технологиям, мнения расходятся. Например, почти половина опрошенных (44%) согласны пользоваться беспилотными такси без водителя. Но 56%, напротив, к такому не готовы, в том числе потому что опасаются полностью довериться машине.

Людей волнует то, как развитие технологий повлияет на их жизнь и не будут ли они представлять собой источник опасности. Мнение относительно угроз, связанных с искусственным интеллектом, у респондентов также разделилось. В частности, речь идет о потенциальном восстании машин наподобие сюжета серии популярных фильмов. Почти половина (43%) опрошенных верит в такую вероятность. Треть респондентов уточняет, что речь идет не о ближайшем будущем. Практически столько же, 42%, убеждены в нереалистичности подобного развития событий.

«На глобальном рынке мы наблюдаем возросший спрос на специалистов по кибербезопасности, машинному обучению, работе с большими данными. Разумеется, они влияют на уровень безопасности решений, принимаемых “системами будущего”. Однако следить за корректностью работы ИИ могут также эксперты по киберэтике. Профессиональный рынок таких специалистов еще не сформировался. Но уже сейчас ведущие мировые ИТ-компании нанимают людей, отвечающих за этичность и безопасность самых разных решений. В ведущих университетах нашей страны этике искусственного интеллекта и цифровых технологий обучают не только студентов, но и руководителей организаций. Думаю, в ближайшие годы мы увидим вакансии специалистов по технологической этике у ведущих российских ИТ-компаний», — отметила Евгения Русских, руководитель академических программ «Лаборатории Касперского».

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«Современные технологии, в том числе искусственный интеллект, работают на основе больших объемов данных. Рост числа угроз и усложнение технологий закономерно приводят к повышению требований к безопасности. Мы считаем, что будущее за решениями, в которые защита встроена на этапе проектирования. Такой подход мы называем кибериммунитетом. Подобные решения будут превалировать и в автомобилях. Сегодня в них все больше умных элементов, постоянно происходит обмен данными. Вот почему в автомобильной промышленности тоже все больше внимания уделяется кибербезопасности, и это уже отражено в нормативных требованиях. Чтобы создавать устойчивые к взломам электронные блоки автомобилей, нужны кибериммунные решения. И мы в “Лаборатории Касперского” уже разрабатываем отраслевую платформу и автомобильный шлюз», — сказал Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса KasperskyOS.

* Опрос проведен компанией Online Interviewer по заказу «Лаборатории Касперского» в июле 2022 г. в России. Всего опрошено 1008 человек.