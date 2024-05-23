Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

ННГУ стал участником специальной программы для вузов Kaspersky Academy Alliance

Университет Лобачевского и «Лаборатория Касперского» договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Двустороннее соглашение подписано на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В рамках соглашения ННГУ присоединился к Kaspersky Academy Alliance — специальной программе для университетов, позволяющей интегрировать экспертизу в области кибербезопасности и новейшие технологии «Лаборатории Касперского» в процесс обучения студентов.

«Это даст нам возможность интегрировать экспертизу в области кибербезопасности и технологии Kaspersky в процесс обучения студентов. Университет расширяет линейку образовательных программ по информационной безопасности, поэтому мы считаем важным внедрение актуальных модулей в обучение студентов ИТ-специальностей. Кроме того, коллеги заинтересованы в сотрудничестве в области математических вычислений, искусственного интеллекта и по ряду других научно-исследовательских направлений», — отметил Олег Трофимов, ректор ННГУ.

«Мы считаем, что актуальные знания об информационной безопасности и кибергигиене должны быть доступны каждому. С помощью нашей партнерской программы для вузов мы имеем возможность делиться опытом и знаниями с академической средой. Благодаря этому преподаватели и студенты смогут быть в курсе последних тенденций в области кибербезопасности», — сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

***

Репутацию продавцов на «Авито» оценит искусственный интеллект
искусственный интеллект

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. На сегодняшний день компания защитила более 1 млрд устройств от массовых киберугроз и целенаправленных атак. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя технологии для защиты конечных устройств, ряд специализированных продуктов и сервисов, а также кибериммунные решения для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами.

ННГУ им. Н.И. Лобачевского — национальный исследовательский университет. В ННГУ обучаются около 30 тыс. студентов из практически 100 стран. Университет Лобачевского сегодня — вуз с широким спектром направления подготовки специалистов, в его структуру входят не только институты, факультеты и высшие школы, но и шесть НИИ, Передовая инженерная школа, суперкомпьютерный центр и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Создана идеальная схема взлома профилей на «Госуслугах». Защиты от нее не существует

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Чат-ботов можно обманом заставить раскрыть секреты компании

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Россиянин по щелчку пальцев взломал российскую КИИ, лишил десятки тысяч людей электричества и изящно избежал тюрьмы

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Умная одежда для летних занятий спортом: выбор ZOOM

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024