Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Большинство экспертов по информационной безопасности считают, что кибериммунитет эффективно защищает компании от кибератак

«Лаборатория Касперского» представила результаты своего нового исследования. 73% респондентов считают применение кибериммунных систем высокоэффективной стратегией, которая позволяет минимизировать возможности злоумышленников по компрометации сети и инфраструктуры. Эти данные подтверждают растущий спрос на конструктивно безопасные системы. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Чтобы понять, как компании готовятся к тому, что цифровая среда становится все более непредсказуемой, были опрошены 850 специалистов в области кибербезопасности из Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Турции и Африки, Европы, Северной и Южной Америки и России. Также в рамках исследования удалось выяснить, насколько на глобальном уровне понятен термин «кибериммунитет» и как оценивается его потенциальная эффективность в области защиты от киберугроз.

Согласно полученным данным, подавляющее большинство (85%) знакомы с термином «кибериммунитет» и понимают, что это подход «Лаборатории Касперского» по созданию конструктивно безопасных систем с использованием KasperskyOS. Кибериммунные решения остаются работоспособными даже в случае атаки, а злоумышленники не могут нарушить работу критически важных функций. Это достигается за счет изоляции компонентов, строгого контроля взаимодействия между ними, минимизации кодовой базы. Такие системы позволяют снизить затраты на обеспечение информационной безопасности.

На вопрос о преимуществах, которые предоставляет кибериммунитет, 30% ответили, что он значительно снижает частоту кибератак, а 35% — что он может минимизировать их негативные последствия. 34% полагают, что этот подход может сочетать обе возможности.

«Экспертные интервью, проведенные в России, подтверждают выводы, сделанные нами на основании глобального опроса. Организации видят потребность выходить за рамки классических наложенных средств ИБ и на системном уровне рассматривать использование конструктивно безопасных решений. Именно поэтому мы расширяем сферу применения KasperskyOS и превращаем ее в платформу общего назначения. Это позволит нашим партнерам ускорить процесс создания кибериммунных систем, что, в свою очередь, поможет нашим клиентам строить устойчивые цифровые среды, более легкие и безопасные в управлении и готовые к вызовам завтрашнего дня», — сказал Дмитрий Лукиян, руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS.

Спрос на архитектурно защищенные решения за пределами отраслей, где традиционно предъявляются высокие требования к кибербезопасности, растет, поэтому «Лаборатория Касперского» расширяет позиционирование операционной системы KasperskyOS: от встраиваемой платформы — к операционной системе общего назначения. Таким образом, она может применяться в самых разных сферах — от промышленности и транспорта до цифровой инфраструктуры и терминалов. В отличие от классических ОС, KasperskyOS используется не как программный продукт для массовой установки, а как технологическая основа для создания специализированных устройств, изначально устойчивых к киберугрозам. Такой подход позволяет заказчикам перейти от бесконечного исправления уязвимостей к проектированию безопасных систем с нуля.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы

В России создадут медицинскую ERP-систему «Ася»

В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные

Россиянам предлагают отказаться от Gmail. Пока только на «Госуслугах» и добровольно

Конференции

Low-code и no-code 2025

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153