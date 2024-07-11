«Лаборатория Касперского» заключила соглашение о намерениях с компанией Gravity Group

«Лаборатория Касперского» и Gravity Group, разработчик мобильных приложений, объявили о начале стратегического партнерства. Компании будут совместно разрабатывать тестовые приложения для профессиональных мобильных устройств на базе KasperskyOS for Mobile. Цель партнерства — создание безопасных и надежных мобильных устройств, которые смогут использоваться в промышленных, производственных и других коммерческих секторах. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

На начальном этапе компании планируют разрабатывать специализированные приложения для управления производственными процессами, мониторинга промышленного оборудования и обеспечения безопасности данных. В будущем совместные решения планируется интегрировать в IoT-устройства.

Стратегическая цель партнерства заключается в том, чтобы профессиональные мобильные устройства на базе KasperskyOS for Mobile предоставляли клиентам возможность реализовывать любые необходимые сценарии использования. Платформа KasperskyOS for Mobile разрабатывается с учетом самых современных требований к безопасности, что делает ее идеальным выбором для промышленных и производственных компаний, где надежность и безопасность являются ключевыми факторами.

«Мы рады начать сотрудничество с командой KasperskyOS for Mobile. Оно позволит нам выйти на новый уровень в разработке мобильных приложений для промышленного и производственного сегмента. Обеспечение безопасности мобильных устройств — это ключевой фактор для наших клиентов. Мы видим огромный потенциал в использовании KasperskyOS for Mobile для создания безопасных, надежных и функциональных приложений, которые смогут удовлетворить потребности самых взыскательных пользователей», — сказал Андрей Яборов, директор Gravity Group.

«Включение Gravity Group в экосистему кибериммунных решений и продуктов — важный шаг для нас. Мы рады приветствовать первого партнера-разработчика ПО для нашей перспективной мобильной платформы KasperskyOS for Mobile. Вместе мы обеспечим наших клиентов надежными и безопасными инструментами для их профессиональной деятельности. Это партнерство открывает новые горизонты для наших решений и в очередной раз подтверждает важность и необходимость применения кибериммунных решений во всех отраслях бизнеса», — отметил Виктор Ивановский, руководитель группы развития бизнеса KasperskyOS.

KasperskyOS for Mobile — исследовательский проект по применению операционной системы KasperskyOS на профессиональных мобильных устройствах в качестве основной операционной системы. На данном этапе компания ведет разработку, используя устройства российских и азиатских поставщиков, удовлетворяющих определенным условиям.