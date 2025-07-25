Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179139
ИКТ 13920
Организации 10822
Ведомства 1480
Ассоциации 1010
Технологии 3484
Системы 25918
Персоны 77080
География 2896
Статьи 1537
Пресса 1231
ИАА 707
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2670
Мероприятия 862

Графов Сергей


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 Купить SIEM без ограничений — теперь это возможно! 1
12.11.2024 Искусственный интеллект усовершенствовал работу системы информационной безопасности SC SIEM 1
12.11.2024 Искусственный интеллект усовершенствовал работу системы информационной безопасности SC SIEM 1
16.10.2024 Подтверждена совместимость Security Capsule SIEM с российской СУБД Postgres Pro 1
12.09.2024 Система F.A.C.C.T. Threat Intelligence интегрирована с Security Capsule SIEM 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Графов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ИТБ - Инновационные Технологии в Бизнесе 13 4
ИТБ - Информационные технологии будущего 86 2
Ponemon Institute 86 1
IBM Security 24 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 649 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 435 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4554 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12268 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3267 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2473 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29782 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69576 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2272 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14087 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 846 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 546 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4306 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9022 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15809 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2385 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3367 1
ITU - STIX - Structured Threat Information Expression 24 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21442 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21361 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4209 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11906 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7175 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 714 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6560 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 895 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13184 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 672 1
ИТБ - Инновационные Технологии в Бизнесе - SC SIEM - Security Capsule SIEM 17 5
СалютДевайсы - GigaChat 278 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 777 1
Ланской Даниил 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151279 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3363 1
Европа 24457 1
Азия - Азиатский регион 5649 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53328 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 328 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2682 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9448 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 513 1
Gartner - Гартнер 3583 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374122, в очереди разбора - 748516.
Создано именных указателей - 179139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще