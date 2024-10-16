Подтверждена совместимость Security Capsule SIEM с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Инновационные Технологии в Бизнесе», разработчик российской системы мониторинга и корреляции событий информационной безопасности Security Capsule SIEM, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard (версии 14, 15, 16) и Security Capsule SIEM. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Security Capsule SIEM (SC SIEM) — система мониторинга и корреляции событий информационной безопасности, разработанная в России и внедряемая с 2009 г. Это импортозамещающее решение, адаптированное к потребностям как государственных структур, так и бизнеса. SC SIEM соответствует требованиям регуляторов ФСТЭК России и ФСБ России, совместимо с российскими операционными системами и средствами защиты информации.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Компания “Инновационные Технологии в Бизнесе” с гордостью сообщает об успешной проверке совместимости нашей системы мониторинга и корреляции событий информационной безопасности Security Capsule SIEM с российской СУБД Postgres Pro. Это значимый шаг в обеспечении надежности и производительности наших решений на базе отечественных технологий, что укрепляет позиции компании на рынке информационной безопасности», — сказал Сергей Графов, руководитель проекта ООО «Инновационные Технологии в Бизнесе».