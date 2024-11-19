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Подтверждена совместимость Security Capsule SIEM и российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской системы управления базами данных Postgres Pro, и компания «Инновационные Технологии в Бизнесе», создатель системы мониторинга и корреляции событий информационной безопасности Security Capsule SIEM, объявили о полной совместимости своих продуктов. Выданный Postgres Professional сертификат подтверждает корректную работу SC SIEM с Postgres Pro Standard (версии 14, 15, 16).

Интеграция Security Capsule SIEM (SC SIEM) с Postgres Pro обеспечивает пользователям следующие преимущества: повышенная производительность и надежность: Поддержка флагманской редакции Postgres Pro Enterprise с ее ключевыми разработками обеспечивает стабильную работу SC SIEM в высоконагруженных средах, что особенно важно для защиты и мониторинга крупных инфраструктур; соответствие требованиям информационной безопасности: Оба решения внесены в реестр отечественного ПО, имеют сертификаты ФСТЭК и совместимы с российскими операционными системами и средствами защиты информации, что делает их идеальным выбором для компаний, стремящихся к соблюдению нормативных стандартов; импортозамещающее решение: Совместимость SC SIEM и Postgres Pro позволяет создавать высокоэффективные решения на отечественной базе, что снижает зависимость от зарубежного ПО и поддерживает технологический суверенитет.

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Security Capsule SIEM (SC SIEM) — российская система мониторинга и корреляции событий информационной безопасности, внедряемая с 2009 г., отвечает потребностям как государственных структур, так и бизнеса. Это решение отвечает требованиям ФСТЭК России и ФСБ России, совместимо с отечественными операционными системами и средствами защиты информации.

Postgres Pro — отечественная СУБД, в флагманской редакции Postgres Pro Enterprise содержит более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и высокую производительность, необходимую для решения сложных задач в высоконагруженных системах. СУБД входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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