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Security Capsule SIEM прошла независимую экспертизу в AM Test Lab

Система мониторинга и корреляции событий информационной безопасности Security Capsule SIEM (SC SIEM) прошла независимую экспертизу в AM Test Lab. Об этом CNews сообщил представитель компании «Инновационные Технологии в Бизнесе».

SC SIEM разработана с учётом потребностей как государства, так и бизнеса. Она совместима с отечественными операционными системами и полностью соответствует требованиям регуляторов, включая ФСТЭК и ФСБ России.

Основные выводы экспертизы: соответствие стандартам безопасности: Security Capsule SIEM соответствует требованиям ФСТЭК и ФСБ России, поддерживает интеграцию с системой ГосСОПКА; импортозамещение: SC SIEM успешно заменяет зарубежные аналоги и поддерживает работу с российскими ОС; гибкость и масштабируемость: SC SIEM адаптируется к инфраструктуре и потребностям организаций любого масштаба, от малых предприятий до крупных распределённых систем; надёжность и функциональность: Разработанная на основе запросов заказчиков и мировых трендов, SC SIEM обеспечивает высокий уровень производительности и точности обнаружения инцидентов.

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