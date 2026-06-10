Starlink в России вне закона. Госдума запретила продажи оборудования для иностранных сетей спутниковой связи

Госдума приняла поправки, запрещающие продажу оборудования для иностранных системам спутниковой связи на территории страны. Эксперты считают, что это оправданно с точки зрения безопасности.



Антимошеннический запрет

Одной из мер второго пакета антимошеннических поправок в законодательство «Антифрод 2.0», который Госдума приняла во втором и третьем чтениях, стало ужесточение правил оборота оборудования для подключения к иностранным системам спутниковой связи, пишут «Известия».

Если Госкомиссия по радиочастотам не выделила для работы системы диапазоны на территории страны, продажа оборудования для нее попадает под запрет.

Продажа нелегально ввезенного спутникового оборудования через сайты и онлайн-площадки станет невозможной, уточнил изданию источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы в профильных ведомствах. Интернет-ресурсы, предлагающие такое оборудование, документ обязывает включать в реестр запрещенных сайтов.

magnific/wirestock В России больше нельзя продавать оборудование для иностранных систем спутниковой связи

Новые меры призваны на законодательном уровне закрепить запрет продажи оборудования, которое работает в обход государственного регулирования использования частот, отметили в Минцифры.

Конкурентное преимущество

В апреле уже было принято Постановление, которое ограничивает ввоз терминалов в страну, в то время как законопроект вводит постоянный информационно‑правовой режим — запрещает оборот, то есть продажу, и размещение объявлений о такой технике как о запрещенной информации, уточнила генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

Абонентское оборудование зарубежных систем зачастую работает на частотах, не согласованных с российской радиочастотной службой, и создает помехи для легальных сетей, пояснил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

К тому же в России есть планы по созданию отечественных систем спутниковой связи, например, системы «Рассвет» от компания «Бюро 1440», и им проще конкурировать, когда рынок очищается от нерегулируемого импорта, считает эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков.

Товары, подпадающие под новые ограничения, в том числе терминалы Starlink, и сейчас не доступны к заказу на Ozon и Wildberries, заверили издание представители маркетплейсов.

Вопрос госбезопасности

Введенный запрет — больше вопрос безопасности, чем технологической конкуренции, а такие устройства — идеальный инструмент для злоумышленников, полагает Бедеров.

По его мнению, основная опасность здесь не в «железе», а в создании неподконтрольного канала передачи данных. Любой легальный оператор в России обязан пропускать трафик через СОРМ (система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий) и фильтровать запрещенный контент.



«Это вопрос цифрового суверенитета. Данные, передаваемые с территории страны, должны подчиняться национальным законам, а не правилам хаба в США», — сказал эксперт.

Информация, передаваемая по таким каналам, не подпадает ни под какие российские ограничения, оборудование не подключено к СОРМ, им могут пользоваться мошенники и другие киберпреступники, добавил директор Института исследований интернета Карен Казарян.

