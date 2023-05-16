«Яндекс» меняет название убыточного Delivery Club

Служба доставки Delivery Club собирается провести ребрендинг и расширить ассортимент; он пополнится электроникой и товарами для дома. Такое решение приняли владельцы «Яндекса», купившие бизнес около 10 месяцев назад. Представители рынка фудтеха считают, что причина изменений – убыточность сервиса.



«Маркет деливери»

Компания «Яндекс», которая приобрела 10 месяцев назад сервис доставки Delivery Club, намерена провести ребрендинг. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на фудтех-рынке. Представители Delivery Club подтвердили, что подали заявку на регистрацию нового товарного знака «Маркет деливери». Именно так будет звучать новое название службы доставки. Ребрендинг сервиса произойдет в июне 2023 г.

Во сколько обойдется ребрендинг, в компании не уточнили. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров в беседе с изданием предположил, что минимальные вложения в эту процедуру составят 500 млн руб.

В августе 2022 г. «Яндекс» обменял « Яндекс.новости » и «Яндекс.дзен» на сервис Delivery Club у VK

В Delivery Club уточнили, что собираются развивать экспресс-доставку товаров разных категорий. К примеру, в ассортименте появится электробытовая техника, гаджеты, товары для дома. В последнее время пользователи сервиса уже заметили крен в сторону непродовольственных категорий – появились товары для взрослых и спортивное питание.

Представители службы доставки сообщили, что условия сотрудничества с партнерами и трудовые условия для курьеров останутся неизменными. «Маркет деливери» будет также доставлять заказы из кафе, ресторанов и продуктовых магазинов.

Другие сервисы доставки «Яндекса»

Что касается похожих сервисов в экосистеме «Яндекса», они будут выполнять примерно те же задачи: «Яндекс.еда» сосредоточится на доставке из ресторанов и магазинов, а также будет развивать сервисы «Чек» для оплаты счета в ресторанах по QR-кодам и «Ланч карта» для оплаты корпоративного питания.

Бурмистров предполагает, что в будущем «Маркет деливери» и «Яндекс.маркет» будут тесно связаны. Об этом в том числе говорит новое название Delivery Club. Исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов в беседе с изданием сообщил о том, что после ребрендинга сервис скорее всего будет развивать экспресс-доставку и по ассортименту «Яндекс маркета». Если последний будет использовать логистику Delivery Club и «Яндекс.еды», сроки доставки серьезно сократятся.

Ранее CNews писал о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС), одобряя покупку «Яндексом» Delivery Club выставила несколько условий. Так, корпорации запретили давать какие-либо преференции ресторанам и доставщикам, которые используют «Яндекс.еду». Для ресторанов-партнеров «Яндекс.еды» предписание обеспечивает сохранение размера и порядка формирования вознаграждения в течение трех лет с момента совершения сделки. Кроме того, ФАС запретила «Яндексу» принимать меры, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или иными сторонним сервисами других служб доставки.

Константин Лопаткин, Айтеко.Cloud: «На базе нашего импортонезависимого облака можно создать гибкую ИТ-инфраструктуру любой конфигурации» Маркет

Сам же «Яндекс», покупая Delivery Club, обещал объединить технологическую платформу сервиса с платформой «Яндекс.еда». Курьеры, сотрудничающие с Delivery Club, должны были получить доступ к платформе «Яндекс.про», которая распределяет заказы между доставщиками и строит комфортные для них маршруты. В то же время рестораны, которые сотрудничают с Delivery Club, могли серьезно расширить зону покрытия за счет «Яндекс.еды».

Средний чек вырастет

Из годового отчета Yandex (владелец российского «Яндекса») следует, что в 2021 г. выручка Delivery Club составила 13 млрд руб., чистый убыток – 10,1 млрд руб. По информации системы «СПАРК-интерфакс», выручка ООО «Деливери клаб» в конце 2022 г. достигла 17,3 млрд руб., а убыток вырос до 7,1 млрд руб. Бурмистров считает, что появление новых категорий товаров в сервисе позволит нарастить средний чек покупки и улучшить экономику сервиса.

Напомним, сервис Delivery Club появился в 2009 г. благодаря группе инвесторов во главе с Левоном Оганесяном. В 2016 г. холдинг Mail.ru Group (прежнее название VK) купил сервис за $100 млн. В 2019 г. служба доставки вошла в совместное предприятие Сбербанка и VK – «О2О холдинг». В августе 2022 г. VK сообщил о выходе из предприятия и покупке Delivery Club. Затем он обменял его на активы «Яндекса» – блог-платформу «Дзен» и агрегатор «Новости». Теперь 99,95% ООО «Деливери клаб» принадлежат напрямую «Яндексу», 0,05% – ООО «ГИС технологии».

15 мая 2023 г. компания Yande раскрыла подробности сделки по обмене активами с VK.

Максим Семиренко, Imredi: В ритейле time-to-market в 2 года — это выстрел себе в ногу Ритейл

Судя по годовому отчету Yandex, в рамках сделки службу Delivery Club оценили в 38,6 млрд руб. В том числе нематериальные активы сервиса оценили в 13,86 млрд руб., из которых 9,63 млрд руб. ушло на оценку стоимости торговой марки и доменных имен Delivery Club, 4,06 млрд руб. – на оценку стоимости пользовательской базы сервиса.