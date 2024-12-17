Черницкая Евгения
Черницкая Евгения и организации, системы, технологии, персоны:
|Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
|Yandex - Яндекс 7340 1
|Яндекс.Маркет 937 2
|Магнит Пост 5 1
|FreePik 980 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 56 1
|Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
|Федоров Алексей 116 2
|Семко Сергей 4 1
|Бурмистров Михаил 29 1
|Алябьев Антон 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
|Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 67 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.