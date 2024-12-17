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Черницкая Евгения



17.12.2024 Таинственные защитники онлайн-магазинов просят ввести индивидуальный рейтинг для покупателей Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» 1
23.08.2024 В России появится гигантский конкурент Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» со спорной и рискованной особенностью. Кто за ним стоит 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Черницкая Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 2
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 45 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Почта России ПАО 2112 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Яндекс.Маркет 937 2
Магнит Пост 5 1
FreePik 980 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 56 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Федоров Алексей 116 2
Семко Сергей 4 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 67 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 236 2
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 1
Ведомости 996 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 2
INFOLine-Аналитика 53 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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