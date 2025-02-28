Продавцы маркетплейсов попросили Мишустина отказаться от регистрации покупателей по биометрии. Им придется расплачиваться за внедрение

Участники рынка электронной коммерции попросили премьер-министра отменить обязанность крупных сервисов e-commerce предоставлять пользователям возможность аутентификации посредством биометрии. Селлеры полагают, что затраты на внедрение и использование системы маркетплейсы переложат на них.



Просьба селлеров маркетплейсов

АНО по защите прав участников электронной коммерции «Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ) и Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) направили премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо за подписью председателя ФОСТ, и. о. исполнительного директора АУРЭК Евгении Черницкой с просьбой пересмотреть вводимое требование для маркетплейсов и классифайдов предоставлять возможность идентификации пользователей по биометрии, выяснил Forbes.

Обязанность сервисов «с ежедневной аудиторией свыше 300 тыс. человек обеспечить возможность прохождения аутентификации пользователей посредством Единой биометрической системы (ЕБС) требует существенных расходов», говорится в письме.

В Объединенной компании Wildberries и Russ с позицией АУРЭК и ФОСТ согласились и назвали меры по обязательному внедрению авторизации пользователей через биометрию «избыточными» и ведущими к «значительным и неоправданным расходам».

Оzon Идентификация пользователей маркетплейсов по биометрии может дорого обойтись селлерам

Черницкая предполагает, что затраты на внедрение системы в конечном итоге лягут на продавцов. А это «замедлит развитие всей сферы и негативно скажется на стоимости продукции». В документе отмечается также, что нагрузка «станет непосильной для интернет-магазинов и нишевых маркетплейсов».

Упомянутая мера вошла в проект федерального закона «О создании государственных информационных систем (ГИС) по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», внесенный правительством в Госдуму в феврале 2025 г.

Сколько стоит использование биометрии

В ФОСТ и АУРЭК подсчитали, что расходы только трех крупнейших игроков рынка (Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет»), вырастут на 16-18 млрд руб. в год — подключение каждой компании к ЕБС стоит до 100 млн руб., тариф за каждое обращение к системе с целью аутентификации — от 8,5 до 20 руб. в зависимости от количества обращений в месяц. Эту оценку изданию подтвердил источник на рынке e-commerce. По данным Минпромторга, суммарная ежемесячная посещаемость платформ составляет около одного млрд визитов.

По расчетам представителей Wildberries, их затраты в связи с нововведением составят до нескольких десятков млн руб. в день (учитывая только тех, кто проходит обязательную аутентификацию при входе с нового устройства, после перезагрузки устройства или в подобных случаях) или до нескольких млрд руб. в год. При этом эффективность мероприятия в компании поставили под сомнение: «Наши пользователи не сталкиваются с массовыми случаями несанкционированного доступа к их аккаунтам. Чаще всего жертвами мошенников покупатели становятся в случаях использования фишинговых схем и методов социальной инженерии».

Другое мнение

В Минэкономразвития России, по информации «Ведомостей» от середины февраля 2025 г., тоже считают, внедрение биометрии с учетом большого количества пользователей маркетплейсов приведет к чрезмерно высоким затратам.

А вот в Минцифры придерживаются другого мнения. Такую оценку затрат на подключение к ЕБС там считают «существенно завышенной».

«Реальные суммы зависят от бизнес-процессов конкретных площадок и количества пользователей площадок, которые пожелают воспользоваться возможностью использования биометрии. Мы никогда не допустим, чтобы эти меры поставили компании в неравные условия или привели к сокращению числа МСП. Напротив, мы ориентируемся на поддержку предпринимателей и развитие честной конкуренции. Все изменения будут внедряться с учетом интересов бизнеса», — приводит Forbes комментарий министерства.

А аппарате Дмитрия Григоренко тоже не считают подключение к ЕБС очень уж дорогостоящей процедурой, требующей масштабных инфраструктурных изменений: «Это стандартная процедура интеграции, которая уже успешно реализована во многих компаниях, включая банки и государственные сервисы. Расходы крупной организации на проведение всех интеграционных мероприятий не превышают нескольких десятков миллионов рублей».