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В России многократно выросли продажи комплектующих для самостоятельного ремонта и сборки ПК

В России фиксируют лавинообразный рост спроса на комплектующие для ноутбуков и компьютеров, которые требуются для починки техники своими руками или самостоятельной сборки техники. Ритейлеры за 9 месяцев 2022 г. фиксируют рост продаж видеокарт, жестких дисков, корпусов и процессоров в 2-4 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

Чинить, не покупать

Россияне стали активнее скупать запчасти для самостоятельного ремонта или сборки компьютеров и ноутбуков, пишут «Ведомости» со ссылкой на ритейлеров. За 9 месяцев 2022 г. продажи видеокарт, оперативной памяти, жестких дисков, процессоров и корпусов для компьютеров выросли в 2-4 раза по сравнению с 2021 г. Активнее всего запчасти скупали в марте 2022 г., уточнили в «М.видео-Эльдорадо».

Представители Wildberries подтверждают изданию, что комплектующие в штуках с марта по сентябрь 2022 г. стали покупать в три раза чаще, по сравнению с 2021 г. SSD-накопители и аккумуляторы для ноутбуков стали популярнее в четыре раза. Также активно приобретали пользователи и термопасты для охлаждения процессора и видеокарт.

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За первые шесть месяцев 2022 г. комплектующих стали скупать в два раза больше и на Ozon – об этом CNews сообщили представители маркетплейса. Популярностью пользовались жесткие диски, сетевые накопители, материнские платы (в два раза год к году) и видеокарты Nvidia (более чем в два раза). В компании подтвердили, что самый ажиотажный спрос пришелся на март 2022 г. Готовые системные блоки, промышленные компьютеры, сетевые шлюзы и отдельные процессоры россияне приобретали почти в четыре раза чаще.

На вторичном рынке комплектующих («железо» бывшее в употреблении) также отмечается рост: представители сайтов-классифайдов сообщают, что продажи в марте 2022 г. выросли на треть по сравнению с тем же месяцем 2021 г. Всего же с февраля по сентябрь 2022 г. запчасти скупались на 16% активнее по сравнению с аналогичным отрезком в 2021 г.

Цена на комплектующие падает

При этом цены на запчасти для гаджетов стабилизировались и вернулись к значениям начала 2022 г. В «М.видео-Эльдорадо» и «Ситилинке» «Ведомостям» уточнили, что, в частности, подешевели видеокарты – это произошло в том числе из-за того, что резко упал спрос на майнинг криптовалюты. Тот, в свою очередь, рухнул из-за обвала курса токенов, из-за чего некоторые майнеры ушли в минус, так и не окупив затрат на покупку оборудования.

В итоге видеокарты Palit Nvidia GeForce RTX 2060SUPER подешевели в пять раз с марта 2022 г. – с 500 тыс. до 100 тыс. руб.

Откуда интерес к ремонту

Рост интереса к ремонту ноутбуков и компьютеров совпал с уходом зарубежных вендоров с российского рынка и подорожанием техники. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, которые приводят «Ведомости», популярны у россиян сейчас и комплектующие для автомобилей и другой техники, не обязательно компьютерной. Эксперт объясняет это тем, что доходы населения упали, а цены на товары, в том числе те, что попадают в страну по схеме параллельного импорта, растут.

«Ценовая разница по реперным моделям ноутбуков с зарубежными странами вроде ОАЭ составляет от 30% и выше», – уточняет Бурмистров, добавляя, что это влияет на отношение россиян к жизненному циклу гаджетов.

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Глава департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максим Родионов рассказал изданию, что сегодня собранный самостоятельно компьютер оказывается на 15% выгоднее готового с полки магазина, так как стоимость комплектующих снизилась.

В то же время, растет и «серый» рынок комплектующих – неофициальные поставщики порой предлагают запчасти на 20% ниже, чем на неофициальных площадках из-за неуплаты НДС. Это приносит дополнительную прибыль интернет-площадкам, на которые они выходят, уточняет Родионов.

С починкой все непросто

Летом CNews писал о том, что рост спроса на ремонт техники пришелся на дефицит некоторых запчастей. Так, россияне, сдавшие в ремонт ноутбук, порой неделями ждут его починки, так как авторизованные сервисные центры не могут получить необходимые компоненты поставщиков.

Проблемы начались после 24 февраля 2022 г., когда производители техники отказались поставлять в Россию не только сами гаджеты, но и запчасти к ним. Среди них оказались американские Apple и Dell, корейская Samsung, тайваньские Asus и Acer.

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Если в июне 2022 г. проблема запчастей касалась лишь айфонов, вскоре в список попали Asus и Dell, Huawei и Lenovo и HP. Порой для ремонта приходится даже разбирать целые ноутбуки. Чаще всего пользователям требуется поменять клавиатуру.

Анжела Патракова

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