Wildberries задирает комиссии для продавцов электроники. Не за горами повышение цен. Опрос

С января 2024 г. продавцы электроники должны будут отдавать больше денег Wildberries в качестве комиссии за услуги торговой площадки. Это коснется также и бытовой техники – в некоторых случаях комиссия достигнет 23%. Чтобы нивелировать удар по доходам, продавцы, вероятно, захотят повысить цены, то есть переложить свои дополнительные расходы на покупателя.

Wildberries нужны деньги продавцов

Торговая площадка Wildberries, одна из крупнейших в России, собирается повысить свою комиссию для продавцов бытовой техники и электроники. Изменения вступят в силу 8 января 2024 г., а размер комиссий, в зависимости от категории товара, повысится до 10-23%, пишет РБК.

Представитель маркетплейса подтвердил изданию эту информацию, но уточнил, что в среднем комиссия вырастет на 5 процентных пунктов. Также он подчеркнул, что в некоторых случаях ее размер останется прежним.

«На десятую часть таких товаров, как наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставки не изменятся, на пятую часть – вырастут на 2 п.п. (мониторы, фотоаппараты, геймпады и др.)», – сообщили изданию в Wildberries.

Это хорошие новости, но есть нюанс, который едва ли понравится и тем, кто размещает свои товары на площадке, и тем, кто покупает здесь электронику. Так, комиссия на смарт-часы вырастет с 5 сразу до 15%, а на процессоры – с 5 до 12%, то есть на 10 и 7 процентных пунктов соответственно.

Фото: © inside-studio / Фотобанк Фотодженика В других маркетплейсах комиссии пока ниже. Не исключен отток покупателей и продавцов из WB

Напомним также, что осенью 2023 г. Wildberries пыталась заработать и на покупателях – тем, кто пользуется банковскими картами ушедших из России платежных систем Visa и MasterCard, она ввела дополнительную комиссию при оплате. После освещения этого в СМИ площадка привлекла к себе очень пристальное внимание Генпрокуратуры России. Через пару дней комиссия без лишнего шума была отменена.

Повышения год ждут

Представитель Wildberries заверил РБК, что площадка не будет повышать размер комиссий на другие категории товаров, по крайней мере, пока. При этом он не уточнил, как долго такая щедрость маркетплейса продлится, потому что, например, комиссия в сегменте электроники и бытовой техники, отметили в Wildberries, не росла «больше года».

Также в компании напомнили, что комиссия в этих категориях ненадолго снижалась в мае 2023 г., а также в сентябре 2023 г., но в этом случае – только для продавцов техники Apple.

Стремление взимать больше денег с продавцов в Wildberries объяснили так: «Создание комфортных условий для клиентов и безопасной среды для продавцов — задача маркетплейсов, но она подразумевает принятие на себя рисков, которые компенсируются в том числе за счет комиссии с продаж». Представители сервиса подчеркнули, что бытовая техника и электроника относятся к категории технически сложных устройств, для которых требуются особые условия транспортировки и хранения.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, Wildberries входит в нее наряду с «Яндекс Маркетом», «Ситилинком» Ozon, DNS и др.) попытались оправдать повышение комиссии. «В традиционной торговле бытовая техника и электроника входят в перечень технически сложных товаров, которые нельзя вернуть продавцу. В интернет-торговле вернуть можно все, даже товары этой категории при условии сохранения товарного вида и упаковки, – заявил изданию президент Ассоциации Артем Соколов. – Такой дисбаланс часто приводит к спорам между продавцами и потребителями, и это же является вполне естественным эффектом при масштабировании бизнеса и увеличении клиентской базы – повышение комиссии необходимо, чтобы выполнять законодательные требования и удерживать сервис на прежнем уровне».

Заманить и заставить делиться

Комиссия на электронику и бытовую технику в Wildberries – величина крайне непостоянная, о чем сообщил РБК директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов. По его словам, площадка может искусственно снижать ее, чтобы переманить покупателей с других маркетплейсов. «Несколько лет назад Wildberries занизил комиссию на электронику, поскольку проигрывал Ozon в этой категории по объему продаж, а Ozon, например, делал такой же трюк у себя на площадке в категории одежды. По мере наполнения категории поставщиками и роста доли продаж условия сотрудничества постепенно пересматриваются», – сказал Кретов.

По мнению главы компании «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, в приоритетных категориях для своего бизнеса маркетплейсы нередко устанавливают пониженные комиссии именно с целью привлечения продавцов. «У Wildberries бытовая техника и электроника были одной из фокусных категорий для развития в этом году (в 2023 г. – прим. CNews) наряду с DIY (Do it yourself, «Сделай сам». В эту категорию входят различные товары для хобби и ремонта – прим. CNews) и товаров для дома. Поэтому определенные результаты достигнуты, и сейчас мы действительно видим выравнивание условий в целом со среднерыночными», – сказал Бурмистров РБК.

Китайцы задолжали денег

Бурмистров полагает, что рост комиссия на Wildberries обусловлен в первую очередь ростом издержек со стороны площадки – логистика, хранение становятся дороже, а также приходится повышать работникам зарплату. Кретов же видит причины не только в этом – по его словам, на рост комиссий мог повлиять допуск китайский продавцов на Wildberries. «Как правило, дистрибьюторы закладывают в стоимость свою маржу, если производитель напрямую не торгует на площадке. Когда же производитель начинает продавать сам, он может ставить цены значительно ниже всех дистрибьюторов. Поэтому маркетплейс может немного поднять комиссию и тем самым заработать больше, не поднимая цену для конечного покупателя, — это вполне грамотный экономически ход со стороны Wildberries на данном этапе», – сказал Кретов РБК.

Однако не следует забывать, к чему может привести засилье китайских продавцов электроники на российском маркетплейсе. В конце декабря 2023 г. редакция CNews обнаружила на Ozon десятки поддельных SSD-накопителей у продавцов с явно китайскими названиями магазинов и доставкой напрямую из КНР.

Платить придется больше

Продавцы, торгующие на Wildberries, не очень довольны приближающимся ростом комиссий. Один из них, Вадим Дегтярев, отметил, что площадка «действительно уравнивает комиссии со средними по рынку». «Мы особенно чувствуем это на примере наших наиболее объемных категорий – пылесосов и электробритв. Комиссия на эти товары вырастает на 5 процентных пунктов и будет составлять 15%», – сказал он РБК.

Илья Кретов считает, что продавцы, с очень высокой долей вероятности, решат переложить свои издержки на плечи, вернее, на кошельки покупателей. Согласно его прогнозам, новая комиссия будет включена в конечную цену товара, но делаться это будет постепенно, чтобы не спугнуть покупателей.

Варианты для бегства есть всегда

Wildberries – не единственный крупный маркетплейс в России, и его прямые конкуренты, похоже, готовы предоставить продавцам бытовой техники и электроники более выгодные условия. РБК приводит в пример «Яндекс Маркет», который в январе 2024 г. тоже намеревается поднять комиссию но лишь максимум на 2 процентных пункта и только для 8% категорий товаров. Диапазон комиссий после роста составит от 5 до 22% в зависимости от типа товаров. Причины для увеличения комиссий в «Яндекс Маркете» привели те же, что и в Wildberries – удорожание логистики, хранения, рост зарплат сотрудников и т. п.

Сергей Лебедев, «Киберпротект»: Перед ИТ-службами практически каждой компании встал вопрос о переводе всей инфраструктуры на отечественные решения Цифровизация

На Ozon размер комиссии тоже зависит от категории товаров. «Вознаграждение за продажу товаров в категории электроники на Ozon в среднем остается ниже, чем для других категорий. Размер вознаграждения в конкретной подкатегории зависит от ее маржинальности, представленности ассортимента и схемы продаж, которую выбрал продавец. Так, минимальное вознаграждение составляет 5% в подкатегории “Ноутбуки” при продаже со склада Ozon, а, например, для бытовой техники находится в диапазоне от 8 до 15%. За продажу смарт-часов на нашей площадке продавец заплатит 13,5% или 14,5% от цены товара», – сообщили CNews представители Ozon

Представители «Мегамаркета» сообщили изданию, что тоже будут готовы к повышению комиссий, если «изменится общая динамика на рынке услуг». Нынешние расценки на платформе начинаются с 5,5%.