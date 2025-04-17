Сегмент готовой еды растет быстрее доставки из ресторанов

Сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» проанализировал онлайн-заказы в сегменте e-grocery в период с января по февраль 2025 года. Аналитики отметили увеличение продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10-15%, тогда как ресторанная доставка прибавила лишь 5-7%. Особенно заметен рост в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Исследование статистики покупок в сегменте e-grocery внутри сервиса показало, что каждый четвертый продуктовый ритейлер (25%) включает в свой ассортимент готовую еду. Для крупных сетей эта категория обеспечивает 17% от общей выручки, а для отдельных продуктовых магазинов — 35%.

Михаил Бурмистров, генеральный директор «INFOLine-Аналитики»: «В 2024 г. рынок онлайн-продаж продовольственных товаров вырос на 39,4% до 1.28 трлн руб. Драйвером роста рынка E-Grocery была в том числе готовая еда (салаты, бульоны, выпечка) и fresh (фрукты, овощи, зелень). Это связано прежде всего с ростом уровня сервиса крупнейших игроков и сокращением времени доставки на фоне развития сетей dark store и dark kitchen в больших городах, где вопрос временного бюджета острее. В 2025 г. ожидаем рост рынка онлайн-продаж продовольственных товаров более чем на 35%, а рынка онлайн-продаж готовой еды почти на 40%».

Николай Бруяка, директор по развитию бизнеса, «Купер»: «Сервис доставки «Купер» фиксирует расширение сегментов целевой аудитории на рынке готовой еды. Так, заметен значительный рост спроса со стороны молодежи и старшей аудитории. Покупателями готовых блюд все чаще становятся люди 18-24 лет. При этом расширяется и верхняя возрастная граница — интерес к готовой еде активнее проявляет и аудитория 45-55 лет».

Состав и особенности корзины

Каждый пятый заказ продуктов (18%) содержит позиции из категории готовой еды. Почти треть пользователей (28%) регулярно добавляют в свои заказы салаты и закуски, супы и основные блюда, готовую выпечку, бутерброды, сэндвичи, а также напитки.

В корзине с готовой едой часто появляются сопутствующие товары. Большинство заказов (86%) включает напитки. Также популярны хлеб, тосты, лаваш (61%), свежие овощи и фрукты (53%), шоколад и шоколадные батончики (20%). Хозяйственные товары добавляют лишь в 4% заказов.

Большинство заказов с готовой едой приходится на доставку из супермаркетов (58%) и гипермаркетов (41%). Самовывоз пользователи выбирают в 1% случаев.

География и пик заказов

География продаж охватывает всю Россию. Наибольший рост по количеству заказов наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В то же время процент заказов с готовой едой в регионах высок — 35-40%.

Среднее время доставки составляет 30-60 минут в зависимости от региона и типа магазина. Пики заказов приходятся на обеденное время — с 12:00 до 14:00.

Портрет покупателя

Основная аудитория потребителей готовой еды — женщины (76%) в возрасте 25-45 лет. Готовую еду в основном предпочитают пользователи с доходом до 80 тысяч рублей в месяц (60%), четверть (25%) — с доходом от 80 до 160 тысяч. Растет популярность категории среди молодежи (18-24 года) и людей старшего возраста (45-55 лет).