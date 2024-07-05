Крупный российский экс-дистрибьютор iPhone и MacBook отсудил 1,5 миллиарда за пожар на складе

Бывший официальный дистрибьютор Apple в России re:Store выиграл в суде дело на 1,5 млрд руб. против страховщика «Энергогарант» из-за пожара на подмосковном складе весной 2022 г. Сети Galaxystore, продававшей продукцию Samsung, в удовлетворении иска отказано. Она рассчитывала получить 293 млн руб.



Суд постановил

Бывший официальный дистрибьютор продукции Apple в России re:Store выиграл в Арбитражном суде Москвы дело против страховой компании «Энергогарант», выяснили «Ведомости». Групповой иск подавали четыре компании, связанных с кипрской Restore Retail Group Limited, которой через российские юрлица принадлежат сети магазинов re:Store и Galaxystore.

Суд постановил взыскать с «Энергогаранта» в пользу трех истцов 1,6 млрд руб. В пользу ООО «Рестор» взыскано 1,56 млрд руб. и 16,4 млн руб. в качестве процентов. В пользу «Инвентив ДЛМ» (системный интегратор) взыскано 25 млн и еще 29 млн руб. в пользу «Премиальные сети» (специализируется на технике Xiaomi).

Требования ООО «Носимо» (владеет сетью Galaxystore, продающей технику Samsung), составлявшие 293 млн руб., отклонены в полном объеме, указано в материалах суда.

Два года до решения

Суд разбирался в обстоятельствах пожара, который произошел в производственно-складском комплексе «Атлант-парк» в Подмосковье весной 2022 г. Страховщиком был «Энергогарант». Очаг пожара находился в помещении с электроникой в центре склада. Причиной послужило аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем, как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По оценкам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, общая сумма ущерба от этого пожара могла составить около 3,5 млрд руб.

Лоренца Хеймана на Unsplash re:Store намерен получить от российской страховой компании 1,5 млрд руб. по решению Арбитражного суда

Спор пострадавших поставщиков электроники и страховой компании интересен тем, что возник спустя длительное время после наступления страхового случая, отметила адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова. Обычно при наличии договора страхования пострадавшие от страхового случая обращаются именно в страховые компании, но Inventive подала иск только в 2024 г.

В декабре 2022 г. ООО «Рестор» подало иск к «Атлант-парк», а «Энергогарант» выступал в качестве третьего лица. По сведениям Лукьяновой, иск кипрской холдинговой компании к владельцам склада рассматривается в первой инстанции уже более двух лет, но решение суд до сих пор не вынес, добавляет Лукьянова.

Компенсация российских убытков

Корпорация Apple в феврале 2022 г. поддержала западные санкции и перестала продавать технику в России. Как писал CNews, уже по результатам апреля 2022 г. Realme вытеснила Apple из тройки лидеров на российском рынке смартфонов на четвертое место. В мае 2022 г. официальные ритейлеры техники Apple начали закрывать убыточные магазины в России.

То, что холдинговая компания re:Store находится на Кипре, не будет препятствием для исполнения судебного решения, поскольку все истцы — российские компании и в их отношении не действуют ограничительные меры, пояснила Лукьянова.

Правда, Леонид Зубарев, представляющий в суде интересы «Энергогаранта», заявил, что страховщик будет оспаривать решение суда. Советник МЭФ Legal Иван Рыбаков объяснил, что в большинстве случаев страховщики оспаривают выплаты при страховании имущества на складах, аргументируя отсутствие прав на выплату нарушением правил пожарной безопасности, скрытыми дефектами склада и т. п.