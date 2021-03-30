«Яндекс.маркет» начал продавать свежие продукты из «Лавки» с доставкой за 15 минут

«Яндекс.маркет» начал продавать свежие продукты из «Лавки» с доставкой за 15 минут. Кнопка заказа продуктов из «Лавки» появится в приложении «Маркета» и будет доступна в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Нижнем Новгороде — именно там работает быстрая доставка из «Лавки».

Для покупателей «Маркета» — это возможность закрыть все свои потребности в покупках — от продуктов до телевизора, используя привычный сервис, а для «Лавки» — выход на новую аудиторию, которая привыкла покупать товары онлайн, но еще не знакома с новой услугой экспресс-доставки продуктов. Сейчас аудитории сервисов практически не пересекаются, а на сегодняшний день у «Маркета» более 6 млн активных покупателей.

Сейчас на «Маркете» раздел товаров с продуктами питания насчитывает 45 тыс. товарных позиций. Сотрудничество с «Лавкой» дает возможность добавить 2,5 тыс. наименований свежих продуктов и уникальных товаров под собственным брендом «Из лавки», а также готовую еду и горячие напитки. Подписчики «Яндекс.плюса» получают баллы за покупку товаров со специальной отметкой, а до 24 мая 2021 г. дополнительно 10% стоимости любого заказа, сделанного в «Лавке» через «Яндекс.маркет», вернутся баллами «Плюса».

«Маркет» строит платформу для покупок, где можно заказать все — от электроники до сливочного масла. Мы фокусируем на удобстве для покупателей и быстрой доставке. Появление «Лавки» в «Маркете» дает нам ассортимент свежих и уникальных продуктов с супербыстрой доставкой», — сказала Татьяна Умряева, директор сервиса «Яндекс.маркет».

По итогам 2020 г. оборот grocery-бизнеса «Яндекса» («Яндекс.лавка», доставка «Яндекс.еды» из ритейла, продукты и товары повседневного спроса на «Яндекс.маркете») достиг 24 млрд руб. «Это делает «Яндекс» одним из крупнейших, если не крупнейшим игроком на рынке e-grocery в России», — отметил Даниил Шулейко, директор бизнес-группы e-com и ridetech «Яндекса». За год grocery-бизнес «Яндекса» вырос на 366%. По оценке «Инфолайн», за тот же период в целом рынок розничных онлайн-продаж продовольственных товаров увеличился на 214%.