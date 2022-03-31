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У хозяина российского сотового оператора в Великобритании отобрали суперяхту, хотя он не под санкциями

В Великобритании арестована 58-метровая суперяхта «Фи», принадлежащая владельцу сотового оператора «Мотив» Виталию Кочеткову. Интересно, что в отношении Кочеткова в Европе не вводились санкции, а у его компании в последнее время наблюдаются проблемы с российскими властями.

Арест суперяхты, принадлежащей российскому связисту

В Великобритании арестована яхта «Фи» (Phi), принадлежащая одному из российских «олигархов». Арест произошел в лондонском районе Канари Варф (Canary Wharf) в рамках санкций, вводимых Евросоюзом и Великобританией против представителей российской элиты.

Как пишет британская газета Financial Times (FT), владельцем яхты является бизнесмен Виталий Васильевич Кочетков. Он же является владельцем уральского сотового оператора «Екатеринбург – 2000» (торговая марка «Мотив»).

На яхте «Фи», которая стоит 38 миллионов фунтов стерлингов, шесть кают, в которых могут разместиться 12 гостей, которых обслуживают 11 членов экипажа. На борту яхты есть «бесконечный винный погреб» и бассейн.

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Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс на фоне яхты «Фи»

Судно построено компанией Royal Huisman в Нидерландах и передано владельцу в декабре 2021 г. Дизайном яхты занималась компания Cor D. Rover Design.

Сложная схема владения суперяхты

Газета пишет, что структура владения 58-метровой яхты «Фи» запутана. Она зарегистрирована на мальтийскую компанию Hexagon Yachting, которая, в свою очередь, принадлежит компании Portsmouth Martime с островов Сент-Китс и Невис.

Формально конечным владельцем яхты является другой россиянин – Сергей Георгиевич Науменко. Однако источник в британском правительстве заявил FT, что для Науменко владение такого рода активом не является «соразмерным» и конечным собственником яхты является Кочетков.

«Фи» относится к категории суперяхт, ее длина составляет 58 метров. Стоимость яхты оценивается в 38 млн фунтов ($50 млн). Более того, утверждается, что у Кочеткова есть еще две яхты – «Аурелия» и «Фи Фантом». Они также ходят под мальтийским флагом и сейчас находятся в итальянском Порто Де Империя.

Трудности в поисках яхт российских олигархов

Поиск яхт, принадлежащих российским олигархом, осуществляет британское министерство транспорта вместе с Национальным криминальным агентством и Пограничной службой. Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс (Grant Shapps) полагает, что арест принадлежащих российским олигархам яхт «превращает их из образа силы и могущества России в ясное и строгое предупреждение для Путина (Президент России Владимир Путин, - прим. CNews) и его приспешников».

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Суперяхта «Фи» длиной 58 метров стоит 38 миллионов фунтов стерлингов

Источник в британском правительстве говорит, что арестам принадлежащих российским олигархам яхт предшествовала большая работа и поиск активов по всему миру. «Схемы владения многими из судов и частных самолетов спрятаны в оффшорных компаниях или номинальных владельцах, - говорит собеседник FT. – Для олигархов это эквивалент «русской матрешки, где каждый слой скрывает другой и так далее».

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Суперяхта «Фи» прибыла в Лондон для участия в Международной премии суперяхт и должна была отправляться обратно. Член экипажа яхты в разговоре с FT назвал «идиотскими» объяснения британских властей о том, что мальтийская прописка используется для сокрытия владения. По его словам, Мальта является одной из премиальных резиденций для яхт.

Проблемы владельца суперяхты с российскими властями

Интересно, что Виталий Кочетков не является объектом санкций Великобритании и ЕС. Более того, как отмечает у FT, Кочетков в последнее время скорее ссорился с российскими властями.

«Екатеринбург – 2000» - один из последних в России независимых региональных сотовых операторов. В 2021 г. Следственный комитет совместно с ФСБ провели обыски в офисе компании. Тогда же было возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора оператора Алексея Артемасова. Дело связано с уклонением от уплаты налогов и заключении фиктивных сделок с компаниями-однодневками на сумму 2,6 млрд руб.

Позднее на недвижимость, принадлежащую Артемасову и «Екатеринбург – 2000», был наложен арест. Кроме того, прокуратура Свердловской области подала к компании иск о выплате налоговой задолженности на сумму 509 млн руб.

Кто еще из российских олигархов лишился яхт

В рамках волны санкций против представителей российского бизнеса у ряда магнатов в странах Европы также была арестованы яхты. В Италии был наложен арест на яхты «Леди М» и «Лена», принадлежащие, соответственно, владельцу «Северстали» Алексею Мордашову и бизнесмену Геннадию Тимченко.

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Также в Италии был наложен арест на яхту «А», принадлежащую владельцу «Еврохима» и СУЭЛ Андрею Мельниченко.

В Испании арестовали яхту «Аксиома», принадлежащую владельцу «Трубной металлургической компании» Дмитрию Пумпянскому.

Игорь Королев

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