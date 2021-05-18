Спецпроекты

Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России

Бизнес Законодательство Телеком ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев

Суд наложил арест на имущество уральского сотового оператора «Мотив» и его гендиректора Алексея Артемасова. Инцидент связан с уклонением от уплаты налогов. От компании требуют выплатить налоговую недоимку на сумму более 500 млн руб.

Арест имущества «Мотива» и его гендиректора

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал имущество сотового оператора «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мотив») и его гендиректора Алексея Артемасова. Первыми об этом сообщили издание «Коммерсант-Урал» и агентство ТАСС. В пресс-службе «Екатеринбург-2000» заявили, что не осведомлены о каких-либо ограничительных мерах в отношении имущества организации и ее гендиректора. Сам Артемасов заявил изданию Znak.com, что его не уведомляли об аресте имущества.

Позже агентство «Интерфакс» сообщило, что в его распоряжении имеется решение упомянутого Ленинского районного суда Екатеринбурга. Арест был осуществлен по делу об уклонении от уплаты налогов.

Из документов, которые изучил «Интерфакс», следует, что дело возбуждено по части 2. статьи 199 уголовного кодекса России — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Максимальное наказание за такого рода нарушение — лишение свободы на срок до шести лет. Расследование по данному делу ведет Следственное управление Следственного комитета по Свердловской области.

motiv600.jpg

Арестовано имущество гендиректора одного из последних независимых российских сотовиков

Артемасов проходит по этому делу в качестве подозреваемого. Арест был наложен на половину принадлежащей Артемасову доли в нежилом помещении в Екатеринбурге площадью 36 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость данного помещения составляет 456 тыс. руб. Также арест наложен на семь нежилых помещений и два земельных участка, принадлежащих «Екатеринбургу-2000».

Иск к «Мотиву» на 500 млн рублей

Кроме того, прокуратура Свердловской области в рамках уголовного дела заявила иск к «Екатеринбургу-2000» на сумму в 509,2 млн руб., так как компания является «плательщиком налоговой недоимки и с учетом предусмотренных законом механизмов взыскания налоговой задолженности несет по закону материальную ответственность за действия своих сотрудников».

Ранее, в марте 2021 г. Следственный комитет совместно с Федеральной службой безопасности провели обыски в офисе «Екатеринбурга-2000». Также тогда стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Артемасова. По данным издания «E1», дело было связано с уклонением от уплаты налогов: якобы оператор заключил фиктивные договоры на поставку телекоммуникационного оборудования.

Что собой представляет «Мотив»

«Екатеринбург-2000» — это один из последних в России независимых региональных сотовых операторов. Компания начинала свою работу с создания сотовой сети стандарта GSM в Свердловской области.

В 2011 г. она выиграла конкурс на получение GSM-частот в Курганской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. Позднее компания на GSM-частотах запустила сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. В 2016 г. компания выиграла аукцион на получение LTE-частот в Свердловской, Курганской, Тюменской областях, а также Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. В 2011 г. компания обслуживала 2 млн сотовых абонентов; с тех пор данные об абонентской базе компании не раскрывались.

Другие материалы рубрики

Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову»

Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021»

В России создадут государственного гиганта, торгующего большими данными

«Касперского» поймали на недоплате налогов в бюджет России на десятки миллионов

Что на самом деле означают 2 самых главных параметра в DRaaS: RTO и RPO

Минцифры: действующие госинформсистемы обошлись бюджету России в 460 миллиардов

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео)

Лучшие рожковые кофеварки 2021 года: хиты продаж

Техноблог

PPTP-подключение — что это такое и безопасно ли оно?

Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность

Тайну свитков Мертвого моря раскрыл ИИ

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте

Революция в спинтронике на подходе — ученые создали новые квазичастицы
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России