Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

«Яндекс Роботикс» и торговая сеть «Перекресток» роботизируют распределительный центр

«Яндекс Роботикс» и торговая сеть «Перекресток» запускают проект по роботизации распределительного центра. Более 100 роботов будут собирать заказы для супермаркетов сети в Санкт-Петербурге и области. Они возьмут на себя до 90% задач по сборке охлажденных и скоропортящихся товаров во фреш-зоне — это около половины операций распределительного центра. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Процессы будет координировать система Yandex RMS — собственная разработка «Яндекс Роботикс», которая синхронизирует действия разных типов роботов и оптимизирует маршруты. Благодаря решению ускорится сборка заказов, снизится физическая нагрузка на сотрудников, а эффективность операций во фреш-зоне по предварительной оценке увеличится на 30-40%.

В распределительном центре товары комплектуются для отправки по магазинам — за каждым закреплена одна из сотен ячеек. Раньше работникам приходилось вручную перевозить палеты с товарами к нужным ячейкам и отправлять их на отгрузку. Теперь такие операции выполняются автоматически, то есть по системе «Товар к человеку». Автономные мобильные роботы (AMR) забирают палету и доставляют ее на станцию комплектации. Там сотрудники распределяют товары по палетам для торговых точек, и после обмотки автономный вилочный погрузчик (FMR) перевозит их на отгрузку в магазин.

После внедрения системы заказы будут собираться в 2,5 раза быстрее: при ручных операциях один комплектовщик в среднем собирает 130 коробов в час, а с роботами — до 300 коробов в час. При этом распределительный центр сможет обслуживать на 30 магазинов больше, не расширяя площадь.

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов
цифровизация

«Яндекс Роботикс» уже начал внедрять решение на складе «Перекрестка» в Санкт-Петербурге и планирует завершить работу до середины 2026 г. Проект стал частью стратегического соглашения компаний по автоматизации складских процессов. На складе «Перекрестка» в Софьино (Московская область) уже работает робот-инвентаризатор, разработанный «Яндекс Роботикс».

Х5 внедряет современные технологии для повышения эффективности. В августе 2025 г. компания создала отдельное направление Х5 Robotics, которое возьмет на себя задачу системного внедрения роботизированных решений в операционные и производственные процессы. По прогнозам Х5, роботизация и внедрение ИИ частично заменят до 30% операций в магазинах, дарксторах, распределительных центрах и сервисах доставки к 2028 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Обмен данными для ИИ в нефтегазовой отрасли России под угрозой срыва из-за скрытности компаний

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще