Американо-британский фонд попрощался с «Яндексом», избавившись от акций интернет-компании на $1,2 млрд

Американо-британский фонд Janus Henderson Group, еще недавно скупивший 7,6% акций Yandex, распродал практически весь имевший у него пакет. Рыночная стоимость данного пакета составляла $1,23 млрд.

Janus Henderson вышел из капитала Yandex

Американо-британский фонд Janus Henderson Group распродал практически весь имевший у него пакет акций компании Yandex (головная структура российского «Яндекс»). Информация об этом размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Janus Henderson Group вошел в число крупных акционеров Yandex лишь недавно: по состоянию на конец 2020 г. он собрал 7,6% акций интернет-компании. Рыночная стоимость данного пакета на тот момент составляла $1,23 млрд. Однако на текущий момент фонд владеет лишь 0,08% акций Yandex.

Чем известен фонд Janus Henderson

Janus Henderson Group был образован в 2017 г. путем слияния американского фонда Janus Capital Group и британского фонда Henderson Group. Janus Capital был основан в 1969 г. Томасом Бейсли (Thomas H. Balley). В 1984 г. фонд был приобретен компанией Kansas City Southern Industries. В 2003 г. фонд поглотил свою головную структуру — Stilwell Financial.

Фонд Janus Henderson Group избавился почти от всех акций Yandex

Henderson Group — британский фонд, основанный в 1934 г. Штаб-квартира Janus Henderson находится в Лондоне. На момент слияния под управлением объединенного фонда находились активы на общую сумму $360,5 млрд. Головная структура Janus Henderson Group имеет листинги на Нью-Йоркской и Австралийской фондовых биржах.

Кто входит в число крупнейших акционеров Yandex

В 2019 г. американские фонды стали активно скупать акции Yandex. Фонд Hardling Loevner приобрел 4,7% акций интернет-компани, Wellington Managemet — 4,5%, Oppenheimer — 5,5% (позднее активы данного фонда отошли к Invesco).

По состоянию на начало 2021 г. группа американских фондов Capital Group владела 9,9% от общего числа акций Yandex, Invesco — 8,1%, американский фонд FMR (Fidelity Investments) — 4,6%. Основателю и главе Yandex Аркадию Воложу принадлежит 8,6% от общего числа акций, одному из старейших сотрудников «Яндекса» Владимиру Иванову — 3,3% от общего числа акций.

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При этом голосующая доля Воложа составляет 45,5%, Иванова — 6,2%. Такое неравномерное распределение связано с тем, что акции Yandex бывают двух видов: класса «А» и класса «B». Акции класса «А» обладают одним голосом на одну ценную бумагу и подлежат свободной продаже. Акции класса «B» обладают десятью голосами на одну ценную бумагу.

Основным владельцем акций класса «B» является Волож: ему принадлежит 86,2% от ценных бумаг данного типа. Иванов владеет 9,3% от всех акций класса «B».

Котировки акций Yandex

В начале 2021 г. акции Yandex торговались на американской бирже Nasdaq в районе $66 за одну ценную бумагу. Затем, к февралю, котировки выросли до $73, но затем к апрелю упали до $60. Затем снова начался рост и к ноябрю акции подорожали до $86. Однако затем последовало неуклонное падение котировок и к настоящему моменту акции Yandex котируются в районе $49 за одну ценную бумагу.