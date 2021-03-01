Американо-британский фонд скупил акций Yandex на $1,6 миллиарда

Американо-британский фонд Janus Henderson Group скупил 7,6% акций Yandex. Рыночная цена данного пакета составляет $1,6 млрд.

Новый акционер Yandex

Фонд Janus Henderson Group стал собственником 7,6% акций компании Yandex, владеющей российским «Яндексом». Информация об этом размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Рыночная цена данного пакета составляет $1,6 млрд.

Как был образован фонд Janus Henderson Group

Janus Henderson Group был образован в 2017 г. путем слияния американского фонда Janus Capital Group и британского фонда Henderson Group. Janus Capital был основан в 1969 г. Томасом Бейли (Thomas H. Bailey). В 1984 г. фонд был приобретен компанией Kansas City Southern Industries. В 2003 г. фонд поглотил свою головную структуру Stilwell Financial.

Henderson Group - британский фонд, основанный в 1934 г. Штаб-квартира Janus Henderson Group находится в Лондоне. На момент слияния под управлением объединенного фонда находились активы на общую сумму $360,5 млрд. Головная структура Janus Henderson Group имеет листинги на Нью-Йоркской и Австралийской фондовой биржах.

Как американские фонды скупали акции Yandex

В 2019 г. американские фонды стали активно скупать акции Yandex. Фонд Harding Loevner приобрел 4,7% акций интернет-компании, Wellington Management Group - 4,5%, Oppenheimer - 5,5% (позднее активы данного фонда отошли к Invesco).

Переговоры «Яндекса» с российскими властями

Летом 2019 г. депутат Госдумы Антон Горелкин предложил законопроект, запрещающий иностранцам владеть более чем 20% акций в значимых интернет-активах. Принятие законопроекта серьезно бы осложнило жизнь «Яндексу», подпадающему под определение значимых интернет-активов.

Американо-британский фонд Janus Henderson Group скупил 7,6% акций Yandex с рыночной ценой $1,6 млрд

Однако «Яндексу» удалось достичь компромисса с властями. Yandex передал «золотую акцию» специально созданному Фонду общественных интересов, в совет которого входят представители пяти государственных вузов, Московской бизнес-школы «Сколково», Российского союза промышленников и предпринимателей и Фонда поддержки московской средней школы №57.

Фонд сможет блокировать приобретение кем-либо более чем 10% и будет согласовывать сделки по продаже Yandex значительной интеллектуальной собственности, передачи зарубеж персональных данных россиян и заключение компанией соглашений с иностранными государствами.

Также данный фонд будет номинировать двух членов совета директоров Yandex, согласовывать в общей сложности избрание шести из 12 членов совета директоров компании, согласовывать назначение гендиректора российского «Яндекса», а при необходимости - отстранять его на срок до 15 суток.

Нынешний состав акционеров Yandex

По состоянию на начало 2020 г. группа американских фондов Capital Group владела 6,8% акций Yandex, Invesco - 5%, Harding Loevner - 4,7%. Основной владелец Yandex - основатель и глава компании Аркадий Волож. Его экономическая доля в компании составляет 9,8%, голосующая - 48,5%. У «старейшего» сотрудника компании Владимира Иванова экономическая доля составляет 3,7%, голосующая - 6,3%.