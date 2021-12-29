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Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование

В 2021 г. телекоммуникационные компании вернули себе пальму первенства по части поглощений, причем отметились не только члены «большой четверки». Интересы у игроков телеком-рынка стали намного разнообразнее и не ограничиваются «родным» рынком.

1. «Ростелеком» интересуется умными городами и дорогами. И не только

Ростелеком продолжил скупать заинтересовавшие его компании. В марте провайдер раскрыл подробности приобретения за ₽500 млн 51% акций компании «Войслинк» — поставщика решений для проектов «Умный город» и «Безопасные дороги». Цель покупки — участие в соответствующих госпроектах, а также допродажа современных смарт-решений текущим клиентам.

Другая крупная покупка оператора — 50,01% в «БФТ-холдинге», владеющем известной ИТ-компанией «Бюджетные и финансовые технологии» за ₽1,65 млрд. Цель сделки, как было заявлено, — «обогатить продуктовую линейку экосистемы цифровых государственных продуктов» «Ростелекома».

Сфера интересов «Ростелекома» разнообразней с каждым годом

А в декабре «Ростелеком» приобрел «профильную» компанию, провайдера MVNE-платформы «ТВЕ-Телеком» за ₽1,7 млрд. Сделка позволит ГК «Ростелеком» увеличить темпы роста бизнеса MVNO за счет создания на базе «ТВЕ-Телеком» единого контура по развитию виртуальной среды под управлением Tele2.

2. МТС вложился в искусственный интеллект

Главная покупка оператора в 2021 г. — приобретение компании VisionLabs B.V за сумму порядка ₽7 млрд (финальная сумма сделки будет определена по итогам выполнения целевых показателей компанией VisionLabs в течение трех лет). ИИ — это настолько модно, что даже нет смысла спрашивать, «зачем».

Моден и блокчейн — МТС купила 51% в блокчейн-платформе Factorin за ₽867 млн. «Сделка нацелена на расширение экосистемы финансовых B2B-сервисов группы МТС».

А для расширения своего «классического» бизнеса в сфере информационных технологий и телекома компания приобрела все 100% акций МТТ, цена вопроса —₽5 млрд.

МТС не впервой покупать активы собственного владельца

Еще за ₽3,5 млрд МТС консолидировала инвесткомпанию «Система Капитал», 70% которой выкупила у собственных хозяев, АФК «Системы». Цель — вывод новых продуктов для розничных инвесторов и состоятельных клиентов, расширение экосистемы финансовых сервисов МТС, а также для увеличения доли МТС на рынке инвестиционных услуг.

3. «Вымпелком» купил DataFort с высочайшего разрешения

Самая знаковая сделка 2021 г. «Вымпелкома» — приобретение ведущего провайдера облачных сервисов IBS DataFort. Разговоры о ней шли довольно долго, интрига состояла не в сумме покупки (ориентировочно ₽3 млрд), но и в том, что сделка должна была пройти согласование в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, так как IBS DataFort занимается разработкой средств защиты информации. В конце-концов разрешение было получено, и сделка состоялась.

4. «ЭР-Телеком холдинг» держится сферы ИКТ

В отличие от членов «большой четверки» провайдер «ЭР-Телеком холдинг» пока приобретает компании, работающие на рынке ИКТ. Покупка группы компаний «Лартех» позволит «ЭР-Телекому» существенно укрепить позиции на рынке интернета вещей. А приобретение группы компаний «Авантел» — укрепить позиции в сегменте услуг для бизнеса и государственных заказчиков, а также на операторском рынке Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и ряда городов Сибири и Дальнего Востока.

После покупки «Связь ВСД» компания «Эр-Телеком» станет еще более мощным игроком на рынке ЦОД

Также «ЭР-телеком» совместно с РФПИ выкупил «Связь ВСД», российскую «дочку» голландской телекоммуникационной компании Linxdatacenter, владеющую облачной платформой и двумя крупными ЦОДами.

5. С банком, но без «вкуса»

В июле «Яндекс» закрыл заключенную в апреле сделку по покупке банка «Акрополь» за ₽1,1 млрд и получил все его лицензии, включая универсальную банковскую. Вскоре банк был переименован в «Яндекс банк» и начал набор специалистов. Зато интернет-гигант отказался от планов по покупке «Азбуки вкуса», с помощью которой намеревался развивать свой сервис «Лавка». Экономия составила около ₽20 млрд.

«Яндекс» будет развивать сервис по доставке еды без помощи «Азбуки вкуса»

Впрочем, экономия для «Яндекса» — не главное. Американский фонд FMR стал владельцем 4,5% акций Yandex (владельца российского «Яндекса») за $1,17 млрд, так что денег на покупки у российско-голландской компании хватит надолго.

6. Холдинг VK перешел к структурам «Газпрома»

Связанная с «Газпромом» страховая компания «Согаз» купила 45% в компании «МФ технологии», владеющей контрольным пакетом в холдинге VK. Продавцом выступает подконтрольный Алишеру Усманову сотовый оператор «Мегафон».

Алишер Усманов продал VK и готовится продать «ИКС Холдинг»

Ранее Газпромбанк, который, как и «Согаз», связан с «Газпромом», купил 36% в «МФ Технологии». Таким образом, контрольный пакет VK переходит под управление близких к «Газпрому» структур.

7. «Сбер» «живо» строит экосистему

«Сбер» приобрел 100% платформы для бизнес коммуникаций Jivo, которой, по данным статистического сервиса BuiltWith, принадлежит более 50% рынка в России и третье место по популярности в мире. Jivo установлен на более чем 270 тыс. сайтах.

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Облака

Другая покупка более «профильна» — «Сбер» закрыл сделку по покупке платформы inSales, предоставляющей сервисы для развития онлайн-торговли. В рамках сделки «Сбер» получил в InSales долю в размере 80%, 20% остается у трех ее основателей и топ-менеджеров. Зато он продал упоминавшуюся уже VisionLabs, «чтобы не ссорить свои биометрические компании».

8. Epam побил рекорды и заинтересовался перформансами

Американский офшорный ИТ-разработчик с белорусскими корнями Epam Systems раскрыл подробности сделки по приобретению PolSource, занимающейся внедрением CRM-системы Salesforce за $111,8 млн. Кроме того, дополнительно Epam может доплатить $45 млн в зависимости от достижения приобретенной компанией определенных показателей. Таким образом общая сумма сделки составит до $157 млн. Это втрое превышает затраты на предыдущую крупнейшую покупку.

Кроме того, Epam купил за неназванную сумму бельгийскую Emakina Group. Как было объявлено, «сделка расширит экспертизу компании в областях перформанс-маркетинга и креативных сервисов».

9. «Байкал» слился с «Астрой»

В июне была закрыта сделка по переходу контроля над разработчиком отечественных процессоров линейки «Байкал», компанией «Байкал электроникс», к группе «Вартон». По имеющимся данным, «Вартон» получил более 70% акций «Байкал электроникс».

В новых руках «Байкал» будет производиться в значительно больших объемах

Наиболее примечательным активом «Вартона», работающем на ИТ-рынке, можно считать компанию «Русбитех-Астра», которая занимается развитием отечественной ОС Astra Linux. Теперь в число активов добавился и отечественный производитель процессоров. По некоторым данным, новый владелец начал участвовать в жизни компании с осени 2020 г. и имеет прямое отношение к размещению крупных заказов на производство процессоров «Байкал» на тайваньской фабрике TSMC.

10. Площадки тоже строят «экосистемы»

Площадка для госзакупок «РТС-тендер» за ₽2,8 млрд приобрела компанию B2B-Center, специализирующуюся на закупках коммерческих компаний. Объединение компаний может позволить поставщикам расширить рынок сбыта.

Благодаря приобретению B2B-Center «РТС-тендер» выйдет на рынок коммерческих закупок

По оценке экспертов, «покупка B2B-Center — это создание экосистемы с серьезным увеличением рынка закупок, консолидацией клиентов, расширением инфраструктуры за счет добавления услуг по страхованию и кредитованию».

Что нас ждет в 2022 г.

Без новостей мы в наступающем году точно не останемся. Например, можно предположить, что будет завершена сделка по продаже «ИКС Холдинга», который Антон Черепенников намеревается выкупить у группы USM Алишера Усманова.

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Будут, конечно, и совершенно необычные сделки с участием известных на ИТ-рынке персон и компаний. В этом году, например, пальму первенства уверенно держит Билл Гейтс (Bill Gates).

Теперь Билл Гейтс может не просто посетить Москву, но и пожить в собственном отеле

Лишенный места в совете директоров своей компании из-за секса с коллегой, основатель Microsoft приобрел контрольный пакет акций сети отелей Four Seasons. Которой, помимо прочего, принадлежат гостиница «Москва» возле Красной площади и Lion Palace в Санкт-Петербурге.

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