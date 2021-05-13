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EPAM совершил крупнейшую сделку в истории

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, Текст: Игорь Королев

EPAM заплатит до $157 млн за американскую компанию PolSource, занимающуюся внедрением CRM-системы Salesforce. Это сделка стала крупнейшей в истории EPAM.

Подробности сделки между EPAM и PolSource

Американский офшорный ИТ-разработчик с белорусскими корнями EPAM Systems раскрыл подробности сделки по приобретению другой американской компании – PolSource, занимающейся внедрением CRM-системы Salesforce. В момент закрытия сделки EPAM заплатил за нее $111,8 млн.

Кроме того, дополнительно EPAM может доплатить $45 млн в зависимости от достижения приобретенной компанией определенных показателей. Таким образом общая сумма сделки составит до $157 млн.

Кроме того, EPAM зарезервировала для топ-менеджеров PolSource «единицы с ограниченными доступом» (RSU, restricted stock unit) на сумму $12,8 млн и дополнительно RSU $2,2 млн, выплата которых будет зависеть от достижения приобретаемой компанией определенных целей.

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EPAM заплатит $157 млн за компанию PolSource. Это крупнейшая сделка в истории EPAM

Таким образом, общая сумма, на которую выделены RSU, составит $15 млн. Под RSU подразумеваются акции, которыми их получатели смогут распоряжаться по истечению определенного периода времени.

Чем занимается PolSource

PolSource имеет статус платинового партнера Salesforce. В штате компании работает 350 специалистов по данной системе. Компания работает в США и Европе, обслуживая сферы розничной торговли, машиностроения, автомобилестроения и технологические компании. Основал компанию и является ее гендиректором Адам Барцовский (Adam Bartkowski).

Salesforce – американская компания, разработавшая одноименную облачную CRM-систему для автоматизации работы с клиентами. Доступ к системе осуществляется по модели SaaS (Software as a Service).

Крупнейшие сделки в истории EPAM

EPAM в 2012 г. провела IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже. С тех пор EPAM неоднократно приобретала ИТ-компании по всему миру.

До сих пор крупнейшим приобретением EPAM была покупка американской ИТ-компании Continuum, занимающейся инновационным дизайном ПО. Сумма той сделки составила $52,5 млн.

Перед этим крупнейшим приобретением EPAM была осуществленная в 2015 г. покупка американо-индийского разработчика ПО для тестирования программных продуктов Alliance Global Service. Сумма той сделки составила $51,3 млн.

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