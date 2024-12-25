Axelot помогает поставщику группы ПАО «ММК» создать эффективную систему управления двором и складом

Специалисты Axelot разработали проект модернизации складского хозяйства для уполномоченного поставщика одного из крупнейших мировых производителей стали — Группы ПАО «ММК». Эти рекомендации помогут значительно улучшить управление складской логистикой и процессами на территории комплекса. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

ООО «Торговый дом ММК» — это компания, которая занимается продвижением продукции Группы ПАО «ММК», включая ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», к конечным потребителям. Цель — сократить количество посредников, ускорить и удешевить доставку.

Деятельность ООО «Торговый дом ММК» направлена на удовлетворение потребностей клиентов и постоянное улучшение качества обслуживания. Соответственно, организация прикладывает все силы для того, чтобы логистические процессы были слаженными, быстрыми и бесперебойными. Для достижения этих целей руководство приняло решение модернизировать складской комплекс в Магнитогорске. Здесь планируется построить новую площадку, а также автоматизировать логистические процессы с помощью системы управления складом (WMS) и системы управления двором (YMS).

Разработкой концепции функционирования складского комплекса ООО «Торговый дом ММК» занимались специалисты Axelot.

Основная миссия объекта — обеспечивать быструю и качественную доставку клиентам любой позиции из широкого ассортимента продукции, включая: арматуру, уголок, швеллер, г/к прокат, х/к прокат, прокат оцинкованный и с полимерным покрытием, сварные трубы, х/к ленту, профнастил, металлочерепицу, проволоку, гвозди, крепеж, канаты и многое другое (более 10 000 наименований и типоразмеров продукции). Товар поступает и отгружается как железнодорожным, так и автотранспортом.

Оценив фактические процессы комплекса, специалисты Axelot предложили концепцию развития складского хозяйства. Рекомендации были направлены на устранение узких мест и позволят согласовать входящий транспортный поток с возможностями складского комплекса по обработке ТС, формализовать управление транспортом на территории, повысить прозрачность бизнес-процессов, организовать адресное хранение и эффективно использовать все имеющиеся площади. Концепция также включает рекомендации по организации новой площадки.

Исходя из потребностей заказчика и планируемого роста товарооборота, была разработана топология для нового склада, а также пересмотрена топология существующих складов с учетом предложенного профилирования мест хранения.

Отличительной чертой проекта стала разработка бизнес-процессов для будущего внедрения Axelot YMS, которые охватывают весь цикл взаимодействия с транспортными средствами в рамках складского комплекса заказчика.

При проведении обследования были зафиксированы факты неравномерного прибытия транспорта на загрузку, образования очередей, перегона транспорта между складами, простоев, ставших причинами сбоев в работе комплекса и в ряде случаев приведших к претензиям от контрагентов за простой транспорта. Специалисты Axelot проанализировали текущую ситуацию и определили первоочередные задачи для YMS.

Первая. Организовать автоматизированное управление допуском транспорта на территорию с построением оптимального маршрута весовыми/складами/оформлением и сократить время пребывания водителя на территории комплекса. Были прописаны принципы и алгоритмы процессов для YMS, которая будет управлять перемещениями транспорта на территории складского комплекса.

Вторая. Распределить транспортные средства по складам и периодам прибытия в течение дня. Эксперты Axelot порекомендовали заказчику использовать систему тайм-слотов.

Третья. Обеспечить возможность системной работы с претензиями со стороны контрагентов за простой транспортных средств. YMS позволит фиксировать время прибытия водителя (момент оформления в электронную очередь), время заезда на территорию (фиксация въезда транспортного средства на КПП), время загрузки на каждом складе (фиксируется по времени начала и завершения загрузки), время выезда с территории (фиксация выезда транспортного средства с территории). Собранные данные позволят анализировать «узкие места» и своевременно корректировать процессы при возникновении проблем.

Часть рекомендаций касалась процессов в WMS, которые также помогут сократить простои транспорта и пробег техники.

Первая. Оптимизировать перемещение транспорта между складами и избежать простоев в очередях на погрузку. Эксперты Axelot проанализировали отгрузки, выявили частотность комбинаций номенклатур в одном документе и порекомендовали разместить самые «популярные» товары на всех складах терминала.

Вторая. Сократить пробеги козловых кранов и кран-балок, а также ускорить процесс загрузки и выгрузки транспортных средств. Эксперты определили внутри каждого склада зоны для хранения номенклатур по классификации FMR (анализ товарного ассортимента по частоте обращений).

Кроме того, эксперты Axelot порекомендовали разделить операционную нагрузку на входящий и исходящий потоки, а также развести обработку потоков на день и ночь. Предложен удобный плавающий график 3/3 с ночными сменами, который соответствовал планам заказчика. Сформулированы основные принципы автоматизированной балансировки.

Также были разработаны складские процессы, которые учитывают будущую автоматизацию в том числе, проектная команда определила функциональные границы системы.

Активное участие заказчика в процессе разработки концепции помогло получить полную информацию о существующей системе хранения и грузообработки, выбрать подходящую концепцию складского развития и детально ее проработать. Как итог, руководство ООО «Торговый дом ММК» получило подробные рекомендации, которые позволят повысить общую эффективность управления складским хозяйством и дворовой территорией.