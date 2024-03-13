X5 начинает роботизацию распределительных центров

X5 Group, российская розничная компания, запустила серию проектов по роботизации распределительных центров. На первом этапе на одном из распределительных центров компания открыла лабораторию-полигон для испытаний технологий роботизации. Согласно планам компании, уже в сентябре-октябре 2024 г. торговые сети группы смогут начать внедрение роботизированных решений для частичной автоматизации складских процессов.

Лаборатория-полигон открыта на базе распределительного центра Х5 в Подольске, где проходят тестирование два типа роботов: AMR (автономные мобильные роботы) и FMR (автономные вилочные погрузчики) — они перемещаются без участия человека и могут выполнять задачи в зависимости от программы. Различные решения автоматизации распределительных центров позволят оптимизировать несколько ключевых бизнес-процессов, на которые сейчас тратятся большое количество человеческих ресурсов: перемещение и размещение товаров в зоне хранения, пополнение ячеек, отбор товаров для комплектации заказов и их перемещение в зону отгрузки. Внедрение роботизированных решений позволит в перспективе оптимизировать в среднем до 20% персонала на каждом распределительном центре.

Возможности лаборатории-полигона позволяют, используя специализированное программное обеспечение, сымитировать и проанализировать все сценарии взаимодействия роботов с физическими объектами — площадка учитывает разнообразие товаров на складе, их габариты, условия хранения и упаковки. Специалисты Х5 готовят к запуску центр компетенций цифрового моделирования для распределительных центров.

«Рост стоимости линейного персонала позволил нам иначе посмотреть на проекты роботизации логистики, которые еще недавно выглядели непривлекательной инвестицией. Сегодня мы видим здесь реальные возможности повышения эффективности бизнеса и смещаем наши приоритеты в сторону замещения как линейных, так и офисных сотрудников современными технологическими решениями. Многие проекты в этой области носят долгосрочный стратегический характер, однако мы убеждены, инвестиции в роботизацию и решения в области искусственного интеллекта, сделанные сегодня, в будущем станут условием долгосрочного и устойчивого успеха», — отметил Владимир Салахутдинов, директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Group.

В планах компании — в ближайшие годы построить полностью роботизированный распределительный центр, а часть процессов на действующих складах автоматизировать уже в этом году. Реализация стратегии по роботизации, которой следует X5 Group, позволит компании оптимизировать логистические процессы, увеличить производительность труда, сократить затраты на инфраструктуру и улучшить качество обслуживания клиентов.