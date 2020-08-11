«Газпром нефть» испытала сверхдальний беспилотник для разведочной геофизики

«Газпром нефть» совместно с российской компанией «ДИАМ-АЭРО» провела в Ленинградской области успешные испытания беспилотного воздушного судна нового поколения с увеличенной дальностью полета для геофизических работ. Аппарат преодолевает расстояние в 1200 километров, что в 10 раз превосходит характеристики моделей, используемых для многоуровневой магнитометрической съемки на нефтегазовых месторождениях. Такая дальность и длительность полета позволяет с высокой эффективностью проводить работы на удаленных территориях при отсутствии наземной инфраструктуры.

«Газпром нефть» уже использует для геологоразведки несейсмическими методами беспилотные аппараты с дальностью полета до 150 километров. С их помощью компания получает первичную информацию о строении пород, что помогает спланировать последующие этапы исследования месторождений. Разработчики нового летательного аппарата смогли предложить принципиально новые технологические возможности для промышленного применения беспилотников в соответствии с требованиями Центра технологий беспилотных авиационных систем «Газпром нефти» и Научно-Технического Центра компании.

Сверхдальний беспилотник произведен из специальных композитных материалов, которые не создают помехи во время исследований. Аппарат также способен нести до 5 кг полезной нагрузки на борту – это позволяет выполнять несколько технологических операций и типов измерений одновременно. Кроме того, применение новой разработки возможно в сложных климатических условиях Арктики и других северных регионах. В планах разработчиков оснастить новую модель беспилотного воздушного судна системой вертикального взлета и посадки. Это позволит унифицировать аппарат под любые взлетно-посадочные площадки, включая крышу вездеходной техники.

Применение современных беспилотных воздушных судов обходится в 2,5-3 раза дешевле аналогичных операций с использованием пилотируемой авиации. С их помощью «Газпром нефть» в течение нескольких лет планирует дополнительно повысить эффективность работ при исследовании шельфа и других труднодоступных территорий.

Всего в «Газпром нефти» определено более 70 различных сценариев применения беспилотных авиационных систем — включая воздушно-лазерное сканирование территорий, перевозку грузов, контроль за строительством и состоянием инфраструктуры. В частности, уже сейчас две трети трубопроводов компании (более 7000 км) частично или полностью контролируются с использованием беспилотников самолетного типа.

«Беспилотные технологии уже доказали свою эффективность для проведения многих типов исследований. С их помощью мы планируем сократить стоимость и ускорить проведение ранних этапов геологоразведки с сохранением уровня безопасности и качества результатов. За счет возможности одновременного применения комплекса беспилотников подобного уровня время проведения полевых работ сократится в почти 1,5-2 раза», – отметил директор по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.

«Разработка беспилотных воздушных судов со временем и дальностью полета, сопоставимыми с классической авиацией – ещё один шаг на пути к внедрению решений на основе беспилотников и повышению эффективности производственных процессов компании. Протестированный аппарат по своим характеристикам значительно превосходит аналогичные решения в области разведочной геофизики, представленные на рынке, и в перспективе позволит полностью отказаться от применения пилотируемой авиации при магнитометрической съемке новых лицензионных участков», – отметил Михаил Корольков, руководитель центра цифровых технологий «Газпром нефти».