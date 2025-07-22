Сбербанк пригласил на работу золотых медалистов Всероссийской олимпиады

Сбербанк вручил офферы на работу 20 золотым медалистам Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». Присоединиться к команде банка они могут в любой удобный момент в течение пяти лет. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Золотые медалисты олимпиады, получившие офферы в Сбербанк, учатся в ведущих университетах страны: Санкт-Петербургском государственном университете, Московском физико-техническом институте, Московском авиационном институте, Высшей школе экономики, Национальном исследовательском университете ИТМО, Донском государственном техническом университете, Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого и Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана.

Дмитрий Савинов, золотой медалист олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Робототехника», выпускник Донского государственного технического университета: «Когда узнал, что представитель «Сбера» находится на площадке, хотел попросить у него оффер. Но через три минуты его и так дали! А я сейчас как раз ищу работу в связи с переездом в Санкт-Петербург, поскольку поступаю в магистратуру. И я изначально рассматривал «Сбер» как одного из наиболее интересных работодателей. Невероятное совпадение! В «Сбере» хочу работать в робототехнике».

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка: «Офферы получили все ребята, которые показали выдающиеся результаты в профильных для нас направлениях: математике, математическом моделировании, компьютерных науках, кибербезопасности, экономике, финансах и управлении цифровым продуктом. Мы ждем в нашей команде талантливую молодежь. Вместе мы создадим инновационные проекты, которые меняют к лучшему жизни миллионов людей».

Сбербанк поддерживает Всероссийскую олимпиаду «Я — профессионал» с момента ее создания в 2017 г. Это проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» при поддержке Минобрнауки России. За это время стажировку в Сбербанке прошли 2,5 тыс. участников олимпиады, а 1,2 тыс. ее победителей и призеров теперь работают в банке.