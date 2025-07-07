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Беда Даниил


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Сбербанк открывает пятый сезон программы «Амбассадоры в вузах» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Беда Даниил и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7795 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5137 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10969 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 1
Дудина Наталья 11 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1648 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 962 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 669 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 542 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1195 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1548 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2848 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
Создано именных указателей - 179351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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