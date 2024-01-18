На благотворительной платформе «СберВместе» было собрано более 25 млн руб. для акции «Добрый новогодний подарок»

Рекордную за последние три года сумму — 25 млн руб. — удалось собрать на благотворительной платформе «СберВместе» в рамках акции «Добрый новогодний подарок», организованной благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». За месяц на платформе «СберВместе» неравнодушными людьми было совершено более 39 тыс. пожертвований. Сбербанк традиционно удвоит собранную сумму. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Также средства собирались и через другие источники, поэтому общая сумма будет значительно больше.

Все собранные средства фонд направит на поддержку проектов российских некоммерческих организаций (НКО), специалисты которых помогают детям с опытом сиротства и детям с особенностями ментального развития адаптироваться к жизни во взрослом мире: научиться общаться и найти друзей, освоить бытовые навыки, ремесло или профессию. В 2024 г. на гранты до 1 млн руб. претендуют 328 некоммерческих организаций-участников.

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Получателей поддержки «Вклад в будущее» объявит в марте 2024 г. Тогда же будет объявлена итоговая сумма, которую направят на поддержку проектов НКО.

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка: «"Добрый новогодний подарок" — это наша возможность помочь исполнить мечты ребят с особыми потребностями. И это хорошая возможность сделать подарок самому себе: ведь добрые дела наполняют нашу жизнь новыми смыслами. Более 50 тыс. сотрудников Сбера регулярно участвуют в благотворительности. Хочу сказать спасибо всем за добрые сердца и искренне рада быть частью команды».