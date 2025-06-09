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Князева Марина


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 «СберУниверситет» автоматизировал бизнес-планирование на базе Optimacros 1
27.11.2023 «СберУниверситет» автоматизировал процесс ценообразования обучающих программ на базе Optimacros   1
03.10.2005 Фурсенко: компьютеры в школах – это не главное 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Князева Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1262 1
Optimacros - Оптимакрос 69 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7635 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6091 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5608 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9690 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32019 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1892 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1880 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16382 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 839 1
Microsoft Office 3826 1
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 1
Флоринская Анна 3 1
Шалманов Сергей 201 1
Фурсенко Андрей 128 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30283 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1360 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2575 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49338 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 572 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5767 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2188 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 50 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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