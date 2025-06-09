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Князева Марина
УПОМИНАНИЯ
Князева Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1262 1
|Optimacros - Оптимакрос 69 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7635 2
|МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6091 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
|Microsoft Office Word - DOC-DOCX 839 1
|Microsoft Office 3826 1
|ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 1
|Флоринская Анна 3 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Фурсенко Андрей 128 1
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